Cardinals 8, Pirates 4

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 2 2 1 2 2 .283 Molina c 5 1 3 1 1 0 .288 DeJong ss 4 1 0 0 1 1 .239 Ozuna lf 4 0 0 0 1 1 .265 Martinez rf 4 2 2 1 1 0 .296 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 Norris p 0 0 0 0 0 0 — Gyorko 3b 4 1 2 3 1 1 .256 Wong 2b 5 0 3 1 0 0 .224 Bader cf 5 1 2 1 0 0 .276 Gomber p 2 0 0 0 0 0 .167 b-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .233 Hudson p 1 0 0 0 0 0 .000 Munoz rf 1 0 0 0 0 0 .294 Totals 40 8 14 8 7 5

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 5 0 1 2 0 1 .267 Marte cf 4 0 0 0 1 1 .288 Polanco rf 4 0 0 0 0 2 .250 Freese 3b 4 1 1 1 0 1 .289 Cervelli 1b 3 1 2 0 1 1 .261 Diaz c 4 0 1 0 0 0 .285 Harrison 2b 3 0 1 0 1 0 .255 Mercer ss 3 1 1 1 1 0 .257 Nova p 1 0 0 0 0 1 .024 a-Osuna ph 1 1 1 0 0 0 .183 McRae p 1 0 0 0 0 0 .000 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — c-Dickerson ph 1 0 0 0 0 0 .317 Totals 34 4 8 4 4 7

St. Louis 003 121 001—8 14 0 Pittsburgh 010 300 000—4 8 1

a-singled for Nova in the 4th. b-grounded out for Gomber in the 5th. c-flied out for Neverauskas in the 9th.

E_Diaz (8). LOB_St. Louis 12, Pittsburgh 7. 2B_Carpenter (33), Martinez 2 (20), Gyorko 2 (13), Wong (11), Bader (9), Frazier (9), Harrison (9). HR_Carpenter (28), off Neverauskas; Freese (8), off Gomber. RBIs_Carpenter (59), Molina (48), Martinez (63), Gyorko 3 (36), Wong (25), Bader (16), Frazier 2 (13), Freese (36), Mercer (32). SB_Molina (4).

Runners left in scoring position_St. Louis 7 (Carpenter, Ozuna, Martinez, Wong 2, Bader 2); Pittsburgh 4 (Frazier 2, Polanco, Mercer). RISP_St. Louis 7 for 23; Pittsburgh 2 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Bader, Garcia, Ozuna, Diaz. GIDP_Harrison.

DP_St. Louis 1 (Gyorko, Wong, Carpenter).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gomber 4 7 4 4 3 5 71 4.10 Hudson, W, 2-0 3 0 0 0 0 1 28 0.00 Mayers, H, 4 1 1 0 0 1 1 20 3.63 Norris 1 0 0 0 0 0 10 3.00 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova 4 8 4 4 3 3 92 4.49 McRae, L, 0-1 3 1-3 5 3 3 4 2 78 5.68 Neverauskas 1 2-3 1 1 1 0 0 18 11.15

Inherited runners-scored_Neverauskas 1-0. WP_McRae.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Will Little; Second, Ben May; Third, Lance Barksdale.

T_3:21. A_32,473 (38,362).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.