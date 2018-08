Cardinals 8, Pirates 4

By The Associated Press

St. Louis Pittsburgh ab r h bi ab r h bi M.Crpnt 1b 4 2 2 1 A.Frzer lf 5 0 1 2 Molina c 5 1 3 1 S.Marte cf 4 0 0 0 DeJong ss 4 1 0 0 G.Plnco rf 4 0 0 0 Ozuna lf 4 0 0 0 Freese 3b 4 1 1 1 Mrtinez rf 4 2 2 1 Crvelli 1b 3 1 2 0 Mayers p 0 0 0 0 E.Diaz c 4 0 1 0 Norris p 0 0 0 0 Hrrison 2b 3 0 1 0 Gyorko 3b 4 1 2 3 Mercer ss 3 1 1 1 Wong 2b 5 0 3 1 Nova p 1 0 0 0 Bader cf 5 1 2 1 Osuna ph 1 1 1 0 Gomber p 2 0 0 0 McRae p 1 0 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 Nvrskas p 0 0 0 0 Dak.Hds p 1 0 0 0 Dckrson ph 1 0 0 0 Munoz rf 1 0 0 0 Totals 40 8 14 8 Totals 34 4 8 4

St. Louis 003 121 001—8 Pittsburgh 010 300 000—4

E_E.Diaz (8). DP_St. Louis 1. LOB_St. Louis 12, Pittsburgh 7. 2B_M.Carpenter (33), Martinez 2 (20), Gyorko 2 (13), Wong (11), Bader (9), A.Frazier (9), Harrison (9). HR_M.Carpenter (28), Freese (8). SB_Molina (4).

IP H R ER BB SO St. Louis Gomber 4 7 4 4 3 5 Hudson W,2-0 3 0 0 0 0 1 Mayers H,4 1 1 0 0 1 1 Norris 1 0 0 0 0 0 Pittsburgh Nova 4 8 4 4 3 3 McRae L,0-1 3 1-3 5 3 3 4 2 Neverauskas 1 2-3 1 1 1 0 0

WP_McRae.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Will Little; Second, Ben May; Third, Lance Barksdale.

Advertisement

T_3:21. A_32,473 (38,362).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.