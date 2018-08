Cardinals 8, Royals 2

By The Associated Press

St. Louis Kansas City ab r h bi ab r h bi M.Crpnt dh 4 1 1 0 Mrrfeld cf 4 0 1 0 Molina c 4 0 1 2 A.Grdon lf 3 1 0 0 Mrtinez rf 4 0 1 1 S.Perez dh 4 1 2 0 Ad.Grca rf 1 0 0 0 Duda 1b 3 0 1 1 Ozuna lf 5 2 2 1 R.Hrrra 2b 4 0 1 1 DeJong ss 4 1 1 2 Bnfacio rf 3 0 0 0 Gyorko 3b 5 1 2 0 H.Dzier 3b 4 0 0 0 G.Grcia 2b 5 0 2 1 A.Escbr ss 3 0 0 0 Bader cf 2 1 0 0 Butera c 3 0 0 0 Wisdom 1b 4 2 2 1 Totals 38 8 12 8 Totals 31 2 5 2

St. Louis 001 000 313—8 Kansas City 101 000 000—2

E_Wisdom (1). DP_St. Louis 1, Kansas City 1. LOB_St. Louis 8, Kansas City 5. 2B_Ozuna (13), G.Garcia (6), S.Perez (15). HR_DeJong (12).

IP H R ER BB SO St. Louis Ross W,7-9 6 4 2 2 2 4 Mayers H,6 1 0 0 0 0 1 Hicks H,17 1 1 0 0 0 1 Webb 2-3 0 0 0 0 2 Norris 1-3 0 0 0 0 1 Kansas City Junis 6 3 1 1 0 8 Hammel L,2-12 BS,1 0 3 3 3 1 0 Hill 1-3 0 0 0 0 0 McCarthy 1 2-3 3 1 1 0 0 Peralta 1 3 3 3 0 2

Hammel pitched to 4 batters in the 7th

HBP_by Junis (DeJong), by Junis (Molina), by McCarthy (Bader), by Peralta (Carpenter), by Webb (Bonifacio).

Advertisement

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Phil Cuzzi; Second, Tom Hallion; Third, Ryan Blakney.

T_3:04. A_23,409 (37,903).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.