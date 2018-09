Chiefs-Bears Stats

By The Associated Press

Kansas City 7 3 0 10—20 Chicago 14 10 0 3—27 First Quarter

Chi_Cunningham 13 run (Parkey kick), 12:05.

KC_Hunt 19 pass from Mahomes (Butker kick), 7:51.

Chi_White 29 pass from Daniel (Parkey kick), 2:13.

Second Quarter

KC_FG Butker 47, 14:47.

Advertisement

Chi_Wims 7 pass from Daniel (Parkey kick), 11:11.

Chi_FG Parkey 48, 1:00.

Fourth Quarter

KC_FG Butker 29, 10:32.

Chi_FG Parkey 19, 3:05.

KC_Kemp 55 pass from Litton (Butker kick), 2:40.

A_60,511.

___

KC Chi First downs 15 21 Total Net Yards 308 411 Rushes-yards 12-30 33-141 Passing 278 270 Punt Returns 2-33 0-0 Kickoff Returns 5-123 3-66 Interceptions Ret. 0-0 0-0 Comp-Att-Int 24-36-0 20-25-0 Sacked-Yards Lost 2-1 0-0 Punts 4-42.3 2-50.5 Fumbles-Lost 0-0 1-0 Penalties-Yards 8-85 8-66 Time of Possession 26:57 33:03

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Kansas City, Mahomes 2-11, Litton 1-9, Hunt 3-7, Dar.Williams 1-3, Ware 3-3, Dam.Williams 2-(minus 3). Chicago, Daniel 6-47, Davis 5-35, Nall 8-26, Cunningham 7-22, Ayers 1-7, Mizzell 4-6, Bray 2-(minus 2).

PASSING_Kansas City, Mahomes 18-24-0-196, Henne 2-5-0-16, Litton 4-7-0-67. Chicago, Daniel 15-18-0-198, Bray 5-7-0-72.

RECEIVING_Kansas City, Hill 8-88, Conley 3-22, Kelce 2-29, Ware 2-18, Kemp 1-55, Hunt 1-19, Watkins 1-15, Dam.Williams 1-12, Thomas 1-5, D.Robinson 1-4, Amaro 1-4, Dieter 1-4, Dar.Williams 1-4. Chicago, Wims 4-114, Cunningham 3-29, White 2-33, Braunecker 2-31, Mizzell 2-15, Fowler 2-11, Gabriel 1-10, M.Burton 1-10, Nall 1-9, D.Brown 1-6, Thompson 1-2.

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.