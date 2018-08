Cubs 1, Pirates 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Baez 2b 4 0 1 0 0 2 .293 Heyward rf 4 0 2 0 0 1 .283 Bote 3b 3 0 0 0 0 0 .321 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 1 .264 Happ lf 4 1 1 1 0 2 .243 Almora cf 4 0 1 0 0 1 .297 Contreras c 3 0 1 0 1 0 .272 Lester p 2 0 0 0 0 0 .102 a-Schwarber ph 1 0 0 0 0 0 .242 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .167 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — d-Zobrist ph 1 0 0 0 0 0 .308 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Russell ss 4 0 0 0 0 0 .262 Totals 34 1 7 1 1 7

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Dickerson lf 4 0 1 0 0 1 .303 Marte cf 4 0 1 0 0 1 .276 Polanco rf 4 0 0 0 0 3 .239 Freese 3b 3 0 0 0 0 1 .294 Diaz c 4 0 0 0 0 1 .293 Bell 1b 3 0 1 0 0 1 .266 Harrison 2b 3 0 1 0 0 0 .261 Hechavarria ss 2 0 2 0 0 0 .264 b-Frazier ph 1 0 0 0 0 0 .277 Newman ss 0 0 0 0 0 0 — Nova p 2 0 0 0 0 2 .022 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Moran ph 1 0 0 0 0 0 .268 Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 0 6 0 0 10

Chicago 000 100 000—1 7 0 Pittsburgh 000 000 000—0 6 0

a-out on fielder’s choice for Lester in the 7th. b-grounded out for Hechavarria in the 8th. c-grounded out for Rodriguez in the 8th. d-flied out for Edwards Jr. in the 9th.

LOB_Chicago 8, Pittsburgh 5. HR_Happ (13), off Nova. RBIs_Happ (34). CS_Marte (9).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Baez, Bote, Lester); Pittsburgh 1 (Nova). RISP_Chicago 0 for 3; Pittsburgh 0 for 1.

Advertisement

Runners moved up_Contreras, Russell. GIDP_Marte.

DP_Chicago 1 (Bote, Baez, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 13-5 6 5 0 0 0 8 92 3.72 Cishek, H, 18 1 1 0 0 0 0 13 1.79 Edwards Jr., H, 17 1 0 0 0 0 0 13 2.50 Strop, S, 10-13 1 0 0 0 0 2 22 2.57 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, L, 7-7 6 2-3 7 1 1 0 3 97 4.26 Rodriguez 1 1-3 0 0 0 0 4 24 3.18 Vazquez 1 0 0 0 1 0 17 2.88

Inherited runners-scored_Rodriguez 1-0. HBP_Rodriguez (Bote), Strop (Freese).

Umpires_Home, Scott Barry; First, Carlos Torres; Second, Paul Nauert; Third, Chad Fairchild.

T_2:48. A_21,783 (38,362).

