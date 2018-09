Cubs 10, Reds 6

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Schbler rf 5 0 1 0 D.Mrphy 2b 5 1 1 3 Peraza ss 5 0 1 0 Bote 3b 0 0 0 0 Gennett 2b 5 0 1 0 J.Baez ss 4 1 2 3 Suarez 3b 5 2 2 0 Rizzo 1b 4 0 2 1 Ervin cf 2 2 1 0 Zobrist rf 5 0 3 0 Brnhart c 3 0 1 0 Kntzler p 0 0 0 0 Casali 1b 3 1 2 4 D L Rsa p 0 0 0 0 D.Hrrra lf 3 0 0 0 Heyward cf-rf 4 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Cntrras c 4 1 1 0 P.Tcker ph 1 1 1 1 Schwrbr lf 4 3 1 2 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Qintana p 2 0 0 0 L.Cstll p 2 0 1 1 Chavez p 0 0 0 0 Garrett p 0 0 0 0 L Stlla ph 1 1 1 0 Romano p 0 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 Dixon lf 2 0 1 0 Almora ph-cf 1 1 0 0 I.Happ 3b-2b 4 2 1 1 Totals 36 6 12 6 Totals 38 10 12 10

Cincinnati 000 200 040— 6 Chicago 030 211 30x—10

E_Schebler (5), Peraza (17). DP_Chicago 1. LOB_Cincinnati 7, Chicago 10. 2B_Casali (7), Rizzo (20), Contreras (22), La Stella (6). HR_Casali (4), P.Tucker (6), D.Murphy (8), J.Baez (28), Schwarber (23). SF_Casali (1).

IP H R ER BB SO Cincinnati Castillo L,7-11 3 1-3 5 5 5 1 2 Garrett 1 2 1 1 1 1 Romano 1 1-3 1 1 1 1 1 Peralta 1 1-3 4 3 0 2 2 Hernandez 1 0 0 0 0 1 Chicago Quintana W,11-9 5 6 2 2 3 2 Chavez 1 0 0 0 0 1 Wilson 1 2 0 0 0 0 Kintzler 1-3 4 4 4 0 1 De La Rosa 1 2-3 0 0 0 0 0

Quintana pitched to 1 batter in the 6th

HBP_by Castillo (Contreras).

Advertisement

Umpires_Home, Ben May; First, Dave Rackley; Second, Chris Guccione; Third, Larry Vanover.

T_3:26. A_41,205 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.