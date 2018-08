Cubs 3, Royals 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 4 0 0 0 1 0 .263 Zobrist 2b 5 1 2 0 0 1 .311 Bote 3b 0 0 0 0 0 0 .328 Heyward rf 3 1 1 0 1 0 .283 Baez 3b-2b 4 1 2 2 0 2 .302 Schwarber dh 3 0 0 0 1 1 .245 Contreras c 4 0 1 0 0 3 .280 Happ lf 4 0 0 0 0 4 .241 Russell ss 4 0 2 0 0 1 .266 Almora cf 3 0 1 0 1 0 .302 Totals 34 3 9 2 4 12

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf 4 0 0 0 0 1 .304 Gordon lf 3 0 1 0 1 0 .251 Perez c 3 0 1 0 0 0 .232 Dozier 3b 4 0 2 0 0 0 .218 Herrera rf 4 1 1 0 0 1 .257 Bonifacio dh 3 0 1 0 0 0 .204 a-Phillips ph-dh 1 0 0 0 0 0 .184 Mondesi 2b 4 0 0 0 0 1 .259 Escobar ss 4 0 1 1 0 1 .201 Butera 1b 3 0 1 0 0 1 .188 Totals 33 1 8 1 1 5

Chicago 000 101 010—3 9 0 Kansas City 010 000 000—1 8 0

a-grounded out for Bonifacio in the 9th.

LOB_Chicago 8, Kansas City 7. 2B_Baez (31). 3B_Zobrist (2). HR_Baez (25), off McCarthy. RBIs_Baez 2 (88), Escobar (22).

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Heyward 2, Contreras, Happ 2); Kansas City 2 (Dozier 2). RISP_Chicago 0 for 7; Kansas City 1 for 4.

Advertisement

Runners moved up_Bonifacio. GIDP_Almora, Dozier, Herrera.

DP_Chicago 2 (Russell, Zobrist, Rizzo), (Russell, Zobrist, Rizzo); Kansas City 1 (Escobar, Mondesi, Butera).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels, W, 7-9 6 7 1 1 1 2 97 4.38 Cishek, H, 16 1 0 0 0 0 1 11 1.89 Kintzler, H, 18 1 1 0 0 0 0 7 3.30 Strop, S, 8-11 1 0 0 0 0 2 10 2.74 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis 5 5 1 1 2 8 87 4.98 McCarthy, L, 4-4 1 2-3 2 1 1 0 2 19 3.80 Hill 1-3 0 0 0 0 0 6 5.23 Flynn 1-3 1 1 1 0 0 6 4.20 Hammel 1 2-3 1 0 0 2 2 26 5.91

Inherited runners-scored_Hammel 1-1. HBP_Hamels (Perez). WP_Junis, Hammel.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Doug Eddings; Second, Joe West; Third, Nic Lentz.

T_2:52. A_32,339 (37,903).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.