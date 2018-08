Cubs 5, Padres 4

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 5 0 0 0 0 1 .251 Ellis c 3 0 0 0 0 2 .292 c-Hedges ph 1 0 0 0 0 1 .242 Renfroe rf 4 0 1 0 0 0 .232 Hosmer 1b 3 0 0 0 1 0 .250 Villanueva 3b 4 1 2 1 0 0 .225 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .000 Galvis ss 4 1 1 0 0 1 .240 Pirela 2b 3 1 0 0 1 1 .253 Ross p 2 0 0 0 0 1 .158 Stock p 0 0 0 0 0 0 — b-Spangenberg ph-3b 2 1 2 1 0 0 .234 Jankowski lf 4 0 2 1 0 1 .253 Totals 35 4 8 3 2 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 4 1 3 1 0 0 .263 Zobrist 2b 3 0 0 2 0 0 .307 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .200 Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Heyward rf 4 0 0 0 0 1 .277 Baez ss-2b 3 2 2 1 1 0 .299 Happ cf-lf 3 0 0 1 0 1 .243 Schwarber lf 3 0 2 0 0 0 .246 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Russell ss 1 0 1 0 0 0 .266 Caratini c 4 0 1 0 0 0 .272 Quintana p 2 0 0 0 0 0 .027 a-Almora ph-cf 2 0 0 0 0 0 .300 La Stella 3b 1 2 1 0 1 0 .283 Bote 3b 2 0 0 0 0 2 .310 Totals 32 5 10 5 2 4

San Diego 000 100 012—4 8 0 Chicago 011 010 11x—5 10 1

a-grounded out for Quintana in the 6th. b-singled for Stock in the 8th. c-struck out for Ellis in the 9th.

E_Cishek (1). LOB_San Diego 7, Chicago 7. 2B_Spangenberg (6). 3B_Baez (7). HR_Villanueva (20), off Quintana; Baez (23), off Ross; Rizzo (16), off Stock. RBIs_Villanueva (45), Jankowski (12), Spangenberg (18), Rizzo (71), Zobrist 2 (42), Baez (84), Happ (32). SF_Zobrist, Happ. S_Ellis.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Villanueva 2); Chicago 3 (Happ 2, Bote). RISP_San Diego 1 for 6; Chicago 0 for 5.

Runners moved up_Jankowski, Heyward. GIDP_Caratini.

DP_San Diego 1 (Galvis, Ross, Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Ross, L, 6-9 5 6 3 3 2 2 95 4.45 Stock 2 1 1 1 0 1 20 3.95 Lyles 1 3 1 1 0 1 18 4.29 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Quintana, W, 10-7 6 4 1 1 0 6 94 4.12 Edwards Jr., H, 15 1 2 1 0 0 1 16 2.62 Cishek, H, 14 2-3 0 0 0 0 0 12 1.98 Rosario 0 0 0 0 1 0 8 1.97 Kintzler, H, 16 1-3 0 0 0 0 0 2 3.45 Strop, S, 6-9 1 2 2 2 1 1 26 2.86

Edwards Jr. pitched to 2 batters in the 8th.

Rosario pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Cishek 2-1, Rosario 2-0, Kintzler 3-0.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, CB Bucknor; Second, Angel Hernandez; Third, Shane Livensparger.

T_3:06. A_40,894 (41,649).

