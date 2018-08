Cubs 5, Royals 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 5 0 2 0 0 1 .265 Baez 2b 5 1 1 0 0 0 .300 Zobrist lf 1 1 1 1 1 0 .313 Almora cf 2 0 0 0 0 0 .300 Heyward rf 4 1 1 0 0 1 .283 Bote 3b 3 1 2 3 1 0 .344 Schwarber dh 4 0 1 0 0 2 .245 Happ cf-lf 2 0 0 1 1 1 .240 Russell ss 2 0 0 0 2 0 .264 Caratini c 4 1 1 0 0 0 .259 Totals 32 5 9 5 5 5

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 1 0 0 1 .304 Gordon lf 4 0 1 0 0 0 .251 Perez c 4 0 1 0 0 0 .233 Dozier dh 2 0 0 0 2 2 .216 Herrera cf 4 0 1 0 0 0 .256 Bonifacio rf 4 0 0 0 0 2 .196 Mondesi ss 4 0 1 0 0 1 .259 Escobar 3b 3 0 1 0 1 0 .202 Butera 1b 4 0 0 0 0 1 .182 Totals 33 0 6 0 3 7

Chicago 200 020 010—5 9 0 Kansas City 000 000 000—0 6 0

LOB_Chicago 7, Kansas City 9. 2B_Zobrist (18). 3B_Bote (1). RBIs_Zobrist (44), Bote 3 (14), Happ (33). SB_Mondesi (12), Escobar (6). CS_Zobrist (4). SF_Zobrist, Happ.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Schwarber 2, Caratini); Kansas City 4 (Gordon 2, Herrera, Bonifacio). RISP_Chicago 2 for 7; Kansas City 0 for 5.

Runners moved up_Herrera. GIDP_Baez.

DP_Kansas City 1 (Merrifield, Mondesi, Butera).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery, W, 4-4 6 5 0 0 2 4 95 3.66 Edwards Jr. 1 0 0 0 1 1 17 2.72 Chavez 1 1 0 0 0 1 14 3.13 Wilson 1 0 0 0 0 1 17 3.30 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller, L, 4-5 6 7 4 4 3 4 98 3.57 Flynn 1 1 0 0 0 0 8 4.13 Maurer 1 1 1 1 2 0 31 10.59 Peralta 1 0 0 0 0 1 10 2.87

Montgomery pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Edwards Jr. 1-0.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Joe West; Second, Nic Lentz; Third, Mark Ripperger.

T_2:49. A_27,883 (37,903).

