Cubs 9, Pirates 2

By The Associated Press

Chicago Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Rizzo 1b 5 1 0 1 Luplow lf 4 1 0 0 Zobrist 2b 5 2 3 0 Rich.Rd p 0 0 0 0 Heyward rf 6 1 3 1 E.Diaz ph 0 0 0 0 J.Baez 3b 4 1 2 1 S.Marte cf 4 0 2 0 I.Happ cf 3 1 0 1 G.Plnco rf 3 0 0 0 Edwrds p 0 0 0 0 Freese 3b 3 0 0 0 Densing p 0 0 0 0 Moran ph-3b 1 1 1 0 Chtwood p 0 0 0 0 Crvelli c 3 0 3 1 Schwrbr lf 5 1 2 1 Osuna 1b 4 0 0 1 Cntrras c 4 2 3 3 S.Rdrig 2b-ss 4 0 0 0 Hamels p 3 0 1 0 Mercer ss 2 0 0 0 L Stlla ph 0 0 0 0 Bostick lf 1 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Kingham p 0 0 0 0 Almora cf 1 0 0 0 Brault p 1 0 0 0 Russell ss 4 0 1 0 McRae p 1 0 0 0 A.Frzer ph-lf-2b 1 0 1 0 Totals 40 9 15 8 Totals 32 2 7 2

Chicago 420 001 020—9 Pittsburgh 100 000 010—2

E_S.Rodriguez (6), Kingham (4), Contreras 2 (10), Russell (13). DP_Chicago 2, Pittsburgh 2. LOB_Chicago 13, Pittsburgh 9. 2B_Zobrist (16), Heyward 2 (18), J.Baez (29), Contreras (21). HR_Contreras (9). CS_J.Baez (4), S.Marte (8).

IP H R ER BB SO Chicago Hamels W,6-9 5 3 1 0 2 9 Kintzler 1 1-3 1 0 0 1 1 Edwards Jr. 2-3 0 0 0 0 0 Duensing 1 2 1 1 0 1 Chatwood 1 1 0 0 1 0 Pittsburgh Kingham L,5-6 1 3 4 2 1 1 Brault 3 5 2 2 5 1 McRae 3 3 1 1 1 3 Rodriguez 2 4 2 2 0 0

HBP_by Kingham (Happ), by Hamels (Marte), by McRae (La Stella). WP_Kingham, Hamels, McRae.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Ed Hickox; Third, Jerry Meals.

T_3:31. A_18,600 (38,362).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.