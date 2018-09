Czech Masters Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Albatross Golf Resort Prague Purse: $1.16 million Yardage: 7,467; Par: 72 Third Round Andrea Pavan, Italy 65-69-65—199 Padraig Harrington, Ireland 66-68-65—199 Gavin Green, Malaysia 64-68-70—202 Scott Jamieson, Scotland 67-68-68—203 Tapio Pulkkanen, Finland 65-69-70—204 Nino Bertasio, Italy 66-71-67—204 Phachara Khongwatmai, Thailand 69-67-68—204 Thomas Pieters, Belgium 64-70-71—205 Lee Slattery, England 65-72-68—205 Alexander Knappe, Germany 67-69-69—205 Eddie Pepperell, England 66-71-68—205 Tom Lewis, England 69-66-71—206 Soomin Lee, South Korea 66-69-71—206 Callum Taren, England 64-72-70—206 Scott Vincent, Zimbabwe 67-71-68—206 Also David Lipsky, United States 69-69-70—208 Hunter Stewart, United States 69-70-69—208 John Daly, United States 64-75-70—209 Chase Koepka, United States 67-69-75—211 Paul Peterson, United States 70-69-77—216

