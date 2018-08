Diamondbacks 3, Phillies 2, 14 innings,

By The Associated Press

Philadelphia Arizona ab r h bi ab r h bi C.Hrnan 2b 6 0 1 0 Jay cf 7 0 0 0 Hoskins lf 4 0 0 0 Gldschm 1b 7 0 1 0 Quinn rf 1 0 0 0 D.Prlta lf 7 2 4 2 N.Wllms rf-lf 5 0 0 0 E.Escbr 3b 5 1 2 0 Arano p 0 0 0 0 Sza Jr. rf 5 0 2 1 Hunter p 1 0 0 0 Dscalso 2b 5 0 0 0 A.Davis p 0 0 0 0 Ahmed ss 5 0 1 0 C.Sntna 1b 4 0 1 0 Avila c 4 0 1 0 A.Cbrra ss 3 1 1 0 Godley p 2 0 0 0 Kingery ss 2 0 0 0 McFrlnd p 0 0 0 0 O.Hrrra cf 6 1 2 1 K.Marte ph 1 0 1 0 Franco 3b 5 0 2 0 Andrese p 0 0 0 0 Alfaro c 4 0 0 1 Pollock ph 1 0 0 0 Arrieta p 2 0 0 0 Bxbrger p 0 0 0 0 Knapp ph 1 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Dmnguez p 0 0 0 0 Mathis ph 1 0 0 0 L.Grcia p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0 Hirano p 1 0 0 0 Cozens lf 1 0 0 0 Totals 45 2 7 2 Totals 51 3 12 3

Philadelphia 000 000 200 000 00—2 Arizona 000 000 002 000 01—3

DP_Philadelphia 1, Arizona 2. LOB_Philadelphia 9, Arizona 14. 2B_D.Peralta (23), E.Escobar 2 (41), Souza Jr. (9), Avila (4). 3B_O.Herrera (3). HR_D.Peralta 2 (19). SB_Quinn (2), Souza Jr. (3), Ahmed 2 (4). SF_Alfaro (1). S_Arrieta (2).

IP H R ER BB SO Philadelphia Arrieta 8 3 0 0 2 4 Dominguez BS,3 1-3 3 2 2 0 0 Garcia 2-3 0 0 0 2 1 Morgan 1-3 0 0 0 0 0 Arano 1 2-3 3 0 0 0 1 Hunter 2 2 0 0 2 0 Davis L,1-2 1-3 1 1 1 0 1 Arizona Godley 7 1-3 5 2 2 1 7 McFarland 2-3 0 0 0 1 1 Andriese 1 2 0 0 0 1 Boxberger 1 0 0 0 2 1 Bradley 1 0 0 0 0 1 Chafin 1 0 0 0 0 3 Hirano W,3-2 2 0 0 0 0 0

HBP_by Godley (Cabrera), by Godley (Alfaro).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Shane Livensparger; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.

T_4:38. A_21,131 (48,519).

