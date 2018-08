Diamondbacks 5, Angels 4

By The Associated Press

Los Angeles Arizona ab r h bi ab r h bi K.Clhun rf 5 2 2 0 Pollock cf 3 1 0 0 Fltcher 2b 5 1 3 2 E.Escbr 3b 3 1 1 0 Pujols 1b 2 0 0 0 D.Prlta lf 3 2 3 3 Simmons ss 4 0 2 1 Gldschm 1b 4 0 1 0 R.Rvera c 3 0 0 0 Sza Jr. rf 4 0 1 1 Ohtani ph 1 0 0 0 K.Marte 2b 2 0 1 0 J.Andrs p 0 0 0 0 Ahmed ss 4 0 0 0 Bdrsian p 0 0 0 0 Mathis c 3 0 0 0 Ward 3b 4 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Cowart lf 4 0 1 0 Bxbrger p 0 0 0 0 Yng Jr. cf 4 0 0 0 Jay ph 0 1 0 0 Pena p 2 0 0 0 Corbin p 2 0 0 0 J.Marte ph 1 1 1 1 Hirano p 0 0 0 0 Alvarez p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 F.Arcia c 1 0 1 0 J.Mrphy c 2 0 1 0 Totals 36 4 10 4 Totals 30 5 8 4

Los Angeles 002 000 200—4 Arizona 202 000 001—5

E_Bedrosian (1). DP_Los Angeles 1, Arizona 1. LOB_Los Angeles 7, Arizona 8. 2B_K.Calhoun (13), Cowart (5), D.Peralta (24). 3B_Fletcher (2). HR_J.Marte (5), D.Peralta (24). SB_Souza Jr. (5). S_Pollock (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Pena 6 7 4 4 2 12 Alvarez 1 0 0 0 0 1 Anderson 1 0 0 0 2 0 Bedrosian L,5-3 0 1 1 0 0 0 Arizona Corbin 6 5 2 2 2 8 Hirano H,28 2-3 1 1 1 0 1 Chafin 0 1 1 1 0 0 Bradley BS,4 1 1-3 2 0 0 0 2 Boxberger W,2-4 1 1 0 0 0 2

Chafin pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Pena (Pollock), by Bedrosian (Jay). WP_Corbin.

Advertisement

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Laz Diaz; Second, Jeff Nelson; Third, Andy Fletcher.

T_2:54. A_30,420 (48,519).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.