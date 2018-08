Diamondbacks 6, Giants 3

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 4 0 0 0 0 2 .254 Posey c 2 1 2 0 0 0 .297 1-Hundley pr-c 2 1 0 0 0 2 .250 Longoria 3b 4 1 2 0 0 0 .253 Crawford ss 4 0 0 1 0 1 .279 Slater 1b 4 0 2 2 0 1 .333 d’Arnaud 2b 3 0 0 0 0 2 .250 b-Hanson ph 1 0 0 0 0 0 .280 Pence lf 4 0 1 0 0 0 .222 Duggar cf 4 0 1 0 0 1 .257 Stratton p 2 0 1 0 0 1 .121 Blach p 0 0 0 0 0 0 .037 Moronta p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .234 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — Dyson p 0 0 0 0 0 0 — c-Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .267 Totals 36 3 9 3 0 10

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay rf 5 0 2 0 0 0 .280 Goldschmidt 1b 4 1 1 1 1 1 .274 Peralta lf 4 2 3 1 1 1 .296 Pollock cf 3 0 1 0 1 2 .290 Escobar 3b 4 1 2 1 0 1 .278 Descalso 2b 3 1 1 0 1 0 .263 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Marte ss-2b 4 1 1 0 0 0 .252 Avila c 3 0 0 1 1 1 .167 Corbin p 3 0 1 2 0 1 .227 Hirano p 0 0 0 0 0 0 — Ahmed ss 0 0 0 0 0 0 .241 Totals 33 6 12 6 5 7

San Francisco 102 000 000—3 9 0 Arizona 510 000 00x—6 12 0

a-flied out for Moronta in the 7th. b-popped out for d’Arnaud in the 9th. c-grounded out for Dyson in the 9th.

1-ran for Posey in the 3rd.

LOB_San Francisco 6, Arizona 9. 2B_Peralta (22). HR_Goldschmidt (24), off Stratton; Peralta (17), off Stratton. RBIs_Crawford (44), Slater 2 (10), Goldschmidt (60), Peralta (54), Escobar (67), Avila (15), Corbin 2 (5).

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (d’Arnaud, Hernandez 2); Arizona 4 (Goldschmidt 2, Peralta, Escobar). RISP_San Francisco 2 for 6; Arizona 4 for 13.

Runners moved up_Crawford, Jay, Goldschmidt. GIDP_Descalso, Marte 2.

DP_San Francisco 3 (d’Arnaud, Crawford, Slater), (d’Arnaud, Crawford, Slater), (Crawford, Slater).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Stratton, L, 8-7 3 10 6 6 4 4 81 5.52 Blach 2 1-3 1 0 0 1 0 29 4.28 Moronta 2-3 0 0 0 0 2 8 1.81 Melancon 1 1 0 0 0 0 10 3.32 Dyson 1 0 0 0 0 1 10 2.87 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, W, 8-4 6 7 3 3 0 8 102 3.31 Hirano, H, 25 1 0 0 0 0 0 15 2.28 Bradley, H, 30 1 0 0 0 0 1 10 2.96 Boxberger, S, 26-31 1 2 0 0 0 1 13 3.40

Stratton pitched to 3 batters in the 4th.

Inherited runners-scored_Blach 3-0, Moronta 2-0. HBP_Dyson (Ahmed). WP_Stratton.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Bill Welke; Second, Gabe Morales; Third, Tony Randazzo.

T_2:59. A_27,581 (48,519).

