Diamondbacks 6, Rangers 4

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 4 0 2 1 1 0 .277 Goldschmidt dh 5 1 2 1 0 0 .285 Peralta lf 4 0 0 0 1 1 .299 Escobar 3b 5 0 0 0 0 0 .274 Souza Jr. rf 4 1 1 0 1 0 .247 Marte 2b 3 2 1 0 1 0 .248 Descalso 1b 4 1 1 2 0 2 .256 Ahmed ss 3 0 1 0 1 0 .243 Avila c 3 1 1 1 1 2 .174 Totals 35 6 9 5 6 5

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo rf 4 1 3 0 0 1 .279 Odor 2b 4 1 1 0 0 1 .271 Andrus ss 4 1 1 0 0 1 .285 Profar 3b 3 1 2 2 0 0 .249 Chirinos dh 3 0 0 2 0 1 .221 Gallo lf 4 0 0 0 0 3 .200 Kiner-Falefa c 3 0 1 0 1 0 .269 Guzman 1b 4 0 0 0 0 1 .243 DeShields cf 3 0 0 0 0 1 .205 Totals 32 4 8 4 1 9

Arizona 110 201 010—6 9 0 Texas 000 102 001—4 8 1

E_Andrus (6). LOB_Arizona 8, Texas 4. 2B_Marte (19), Descalso (18), Ahmed (26), Odor (20), Profar (27). 3B_Profar (6). HR_Goldschmidt (27), off Gallardo; Avila (6), off Springs. RBIs_Jay (37), Goldschmidt (65), Descalso 2 (49), Avila (16), Profar 2 (64), Chirinos 2 (54). SB_Souza Jr. (4). SF_Profar, Chirinos.

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Goldschmidt, Marte, Avila); Texas 2 (Gallo, DeShields). RISP_Arizona 1 for 8; Texas 1 for 5.

Runners moved up_Descalso, Andrus, Guzman, Chirinos. GIDP_Goldschmidt, Escobar, Andrus.

DP_Arizona 1 (Hirano, Marte, Descalso); Texas 2 (Odor, Andrus, Guzman), (Profar, Odor, Guzman).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, W, 10-4 7 6 3 3 0 7 96 3.18 Chafin, H, 12 1-3 1 0 0 0 0 7 1.74 Hirano, H, 27 2-3 0 0 0 0 0 7 2.09 Boxberger, S, 27-32 1 1 1 1 1 2 26 3.46 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gallardo, L, 7-2 3 1-3 6 4 4 3 1 76 6.39 Springs 2 2-3 2 1 1 2 2 49 1.86 Martin 1 0 0 0 0 0 17 4.91 Claudio 2 1 1 0 1 2 32 4.70

Inherited runners-scored_Hirano 1-0, Springs 2-0. WP_Gallardo, Springs.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Pat Hoberg; Second, Jeremie Rehak; Third, Brian Knight.

T_3:08. A_19,353 (49,115).

