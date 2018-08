Diamondbacks 9, Reds 2

By The Associated Press

Arizona Cincinnati ab r h bi ab r h bi Jay rf 5 2 2 0 Peraza ss 4 1 2 0 Gldschm 1b 5 2 3 3 Votto 1b 2 0 0 1 D.Prlta lf 3 2 1 1 Gennett 2b 4 0 0 0 Pollock cf 5 0 0 0 Suarez 3b 4 1 2 0 Dscalso 3b 4 1 2 3 M.Wllms rf 4 0 1 0 Hirano p 0 0 0 0 Brnhart c 4 0 0 0 Andrese p 0 0 0 0 P.Tcker lf 3 0 0 0 K.Marte 2b 4 0 0 0 L.Cstll p 2 0 0 0 Ahmed ss 4 1 1 0 Lrenzen p 0 0 0 0 Avila c 3 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Godley p 2 0 0 0 D.Hrrra ph 1 0 1 0 Ziegler p 0 0 0 0 Mella p 0 0 0 0 E.Escbr 3b 1 1 1 2 Hmilton cf 3 0 1 0 Totals 36 9 10 9 Totals 31 2 7 1

Arizona 300 002 004—9 Cincinnati 011 000 000—2

E_Godley (2). DP_Arizona 2. LOB_Arizona 4, Cincinnati 4. 2B_Goldschmidt (25), Descalso (17), Ahmed (25). 3B_Peraza (4). HR_Goldschmidt 2 (26), D.Peralta (21), Descalso (10), E.Escobar (17). SF_Votto (2). S_Godley (7).

IP H R ER BB SO Arizona Godley W,13-6 6 2-3 6 2 1 1 6 Ziegler H,12 1-3 0 0 0 0 1 Hirano H,26 1 1 0 0 0 0 Andriese 1 0 0 0 0 1 Cincinnati Castillo L,6-10 5 2-3 5 5 5 1 7 Lorenzen 1 0 0 0 1 0 Peralta 1-3 0 0 0 0 0 Mella 2 5 4 4 1 3

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Vic Carapazza; Second, Jordan Baker; Third, Jerry Layne.

T_2:53. A_17,909 (42,319).

Advertisement

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.