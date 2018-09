Dodgers 8, Rangers 4

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 6 1 2 0 0 1 .244 Turner 3b 5 2 2 0 0 0 .310 Machado ss 4 0 2 4 0 0 .303 Muncy dh 4 0 1 0 0 2 .259 Dozier 2b 5 1 2 2 0 1 .229 Grandal c 4 0 0 0 1 0 .240 Bellinger 1b 5 1 2 0 0 1 .261 Hernandez rf 3 2 3 1 1 0 .235 Taylor cf 4 1 1 0 0 1 .247 Totals 40 8 15 7 2 6

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo lf 5 0 0 0 0 1 .280 Odor 2b 3 1 0 0 1 1 .270 Andrus ss 4 0 2 1 0 0 .269 Mazara rf 4 0 1 1 0 2 .266 Beltre dh 4 1 1 0 0 0 .274 Profar 3b 3 1 1 0 1 0 .252 Gallo cf 4 0 0 0 0 3 .210 Chirinos c 3 0 1 0 1 1 .219 Guzman 1b 4 1 2 2 0 1 .237 Totals 34 4 8 4 3 9

Los Angeles 003 211 100—8 15 0 Texas 002 000 002—4 8 3

E_Choo (4), Odor (7), Andrus (6). LOB_Los Angeles 11, Texas 6. 2B_Turner (19), Hernandez (14). 3B_Bellinger (6). HR_Dozier (20), off Butler. RBIs_Machado 4 (86), Dozier 2 (67), Hernandez (44), Andrus (28), Mazara (61), Guzman 2 (49). SF_Machado, Hernandez.

Runners left in scoring position_Los Angeles 8 (Pederson 2, Turner, Muncy, Grandal, Bellinger 3); Texas 1 (Beltre). RISP_Los Angeles 5 for 17; Texas 4 for 7.

Runners moved up_Grandal, Turner, Dozier, Choo. GIDP_Dozier, Grandal, Choo.

DP_Los Angeles 1 (Jansen, Machado, Bellinger); Texas 2 (Odor, Andrus, Guzman), (Profar, Odor, Guzman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 4 4 2 2 2 4 84 3.02 Ferguson, W, 5-2 1 1-3 0 0 0 0 2 15 3.51 Baez 2-3 0 0 0 0 0 6 3.45 Alexander 1 0 0 0 0 1 15 3.70 Venditte 1 1 0 0 0 1 21 5.68 Jansen 1 3 2 2 1 1 22 3.09 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Jurado, L, 2-4 2 2-3 5 3 3 2 1 61 6.69 Butler 4 1-3 8 5 4 0 2 68 5.65 Springs 2 2 0 0 0 3 34 2.70

Inherited runners-scored_Butler 3-0. HBP_Butler 2 (Taylor,Muncy). WP_Butler.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Sean Barber; Second, Ted Barrett; Third, Will Little.

T_3:19. A_30,123 (49,115).

