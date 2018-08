Fire-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Chicago 0 1—1 Real Salt Lake 1 1—2

First half_1, Real Salt Lake, Kreilach, 4 (Savarino), 49th minute.

Second half_2, Chicago, Schweinsteiger, 4 (Conner), 48th. 3, Real Salt Lake, Kreilach, 5 (Plata), 75th.

Goalies_Chicago, Stefan Cleveland; Real Salt Lake, Nick Rimando.

Yellow Cards_Conner, Chicago, 55th; Silva, Real Salt Lake, 90th.

Referee_Kevin Stott. Assistant Referees_Jeffrey Greeson, Gjovalin Bori; 4th Official_Malik Badawi.

A_19,817 (20,213)

___

Lineups

Chicago_Stefan Cleveland; Jonathan Campbell, Jorge Luis Corrales (Bastian Schweinsteiger, 46th), Kevin Ellis, Brandon Vincent; Diego Campos (Nicolas Hasler, 32nd), Drew Conner, Tony Tchani; Raheem Edwards (Aleksandar Katai, 69th), Alan Gordon, Luis Solignac.

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Aaron Herrera, Marcelo Silva; Corey Baird (Sunny, 86th), Kyle Beckerman, Damir Kreilach, Albert Rusnak (Nick Besler, 95th), Jefferson Savarino (Sebastian Saucedo, 96th); Brooks Lennon, Joao Plata.

