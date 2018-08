Formula One Schedule and standings

By The Associated Press

March 25 — Australian Grand Prix, Melbourne (Sebastian Vettel)

April 8 — Bahrain Grand Prix, Sakhir (Sebastian Vettel)

April 15 — Chinese Grand Prix, Beijing (Daniel Ricciardo)

April 29 — Azerbaijan Grand Prix, Baku (Lewis Hamilton)

May 13 — Spanish Grand Prix, Barcelona (Lewis Hamilton)

May 27 — Monaco Grand Prix, Monte Carlo (Daniel Ricciardo)

June 10 — Canadian Grand Prix, Montreal (Sebastian Vettel)

June 24 — French Grand Prix, Le Castellet (Lewis Hamilton)

July 1 — Austrian Grand Prix, Spielberg (Max Verstappen)

July 8 — British Grand Prix, Silverstone, England (Sebastian Vettel)

July 22 — German Grand Prix, Hockenheim (Lewis Hamilton)

July 29 — Hungarian Grand Prix, Budapest (Lewis Hamilton)

Aug. 26 — Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps

Sept. 2 — Italian Grand Prix, Monza

Sept. 16 — Singapore Grand Prix

Sept. 30 — Russian Grand Prix, Sochi

Oct. 7 — Japanese Grand Prix, Suzuka

Oct. 21 — United States Grand Prix, Austin, Texas

Oct. 28 — Mexican Grand Prix, Mexico City

Nov. 11 — Brazilian Grand Prix, Sao Paolo

Nov. 25 — Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina, UAE

Points Leaders Through July 29

1. Lewis Hamilton, 213

2. Sebastian Vettel, 189

3. Kimi Raikkonen, 146

4. Valtteri Bottas, 132

5. Daniel Ricciardo, 118

6. Max Verstappen, 105

7. Nico Hulkenberg, 52

8. Kevin Magnussen, 45

9. Fernando Alonso, 44

10. Sergio Perez, 30

11. Carlos Sainz, 30

12. Esteban Ocon, 29

13. Pierre Gasly, 26

14. Romain Grosjean, 21

15. Charles Leclerc, 13

16. Stoffel Vandoorne, 8

17. Marcus Ericsson, 5

18. Lance Stroll, 4

19. Brendon Hartley, 2

