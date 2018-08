Galaxy-Rapids, Sums

By The Associated Press

Los Angeles 1 0—1 Colorado 0 2—2

First half_1, Los Angeles, Alessandrini, 7, 33rd minute.

Second half_2, Colorado, Acosta, 2 (Price), 50th. 3, Colorado, Nicholson, 2, 91st.

Goalies_Los Angeles, David Bingham; Colorado, Tim Howard.

Yellow Cards_Cole, Los Angeles, 41st; Carrasco, Los Angeles, 44th; Ford, Colorado, 63rd; Pontius, Los Angeles, 65th.

Referee_Sorin Stoica. Assistant Referees_Ian Anderson, Danny Thornberry. 4th Official_Victor Rivas.

A_17,837 (18,061)

___

Lineups

Los Angeles_David Bingham; Ashley Cole, Dave Romney, Jorgen Skjelvik, Daniel Steres; Servando Carrasco (Ariel Lassiter, 95th), Jonathan Dos Santos, Sebastian Lletget (Perry Kitchen, 66th), Chris Pontius (Emmanuel Boateng, 71st); Romain Alessandrini, Ola Kamara.

Colorado_Tim Howard; Edgar Castillo, Kortne Ford, Axel Sjoberg (Marlon Hairston, 29th), Tommy Smith; Kellyn Acosta, Johan Blomberg (Nana Boateng, 46th), Enzo Martinez, Sam Nicholson, Jack Price; Jack McBean (Niki Jackson, 74th).

