Giants 2, Dodgers 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 4 0 0 0 0 1 .253 d’Arnaud 2b 4 0 1 0 0 1 .258 Posey 1b-c 4 0 0 0 0 2 .294 Longoria 3b 2 1 1 0 1 0 .254 Hundley c 2 0 1 0 1 1 .256 Belt 1b 1 1 1 0 0 0 .280 Slater lf 4 0 0 0 0 1 .275 Duggar cf 4 0 0 0 0 2 .262 Hanson ss 4 0 2 2 0 1 .284 Suarez p 2 0 1 0 0 0 .086 Watson p 0 0 0 0 0 0 — b-G.Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .257 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 7 2 2 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 0 0 0 0 0 .230 Turner 3b 4 1 3 0 0 1 .293 Machado ss 3 0 1 1 1 0 .303 K.Hernandez cf 3 0 0 0 1 1 .217 Kemp lf-rf 3 0 0 0 1 0 .280 Bellinger 1b 4 0 1 0 0 1 .254 Grandal c 4 0 0 0 0 1 .247 Puig rf 3 0 0 0 0 2 .268 Barnes rf 0 0 0 0 0 0 .200 Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 Maeda p 0 0 0 0 0 0 .097 c-Muncy ph 1 0 0 0 0 1 .254 Wood p 1 0 0 0 0 0 .051 a-Taylor ph 1 0 0 0 0 1 .248 Chargois p 0 0 0 0 0 0 .000 Ferguson p 0 0 0 0 0 0 .200 Pederson lf 1 0 0 0 0 0 .251 Totals 32 1 5 1 3 8

San Francisco 010 000 001—2 7 0 Los Angeles 000 000 010—1 5 0

a-struck out for Wood in the 5th. b-grounded out for Watson in the 8th. c-struck out for Maeda in the 9th.

LOB_San Francisco 6, Los Angeles 7. 2B_d’Arnaud (3), Turner 3 (14). RBIs_Hanson 2 (34), Machado (71). SB_Machado (12), Bellinger (10). CS_Hundley (1).

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (d’Arnaud, Posey, Suarez); Los Angeles 5 (K.Hernandez 2, Bellinger 2, Muncy). RISP_San Francisco 2 for 9; Los Angeles 1 for 7.

Runners moved up_McCutchen.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Suarez 6 2 0 0 3 4 99 4.40 Watson, H, 26 1 0 0 0 0 1 17 2.24 Dyson, W, 3-2, BS, 5-8 1 2 1 1 0 1 15 2.89 Smith, S, 10-12 1 1 0 0 0 2 16 2.01 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Wood 5 3 1 1 1 6 92 3.51 Chargois 1 1-3 0 0 0 1 1 18 3.56 Ferguson 2-3 0 0 0 0 1 10 3.09 Floro 1 1 0 0 0 0 15 2.60 Maeda, L, 7-8 1 3 1 1 0 1 12 3.85

HBP_Wood (Longoria).

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Stu Scheurwater; Second, Ryan Additon; Third, Cory Blaser.

T_3:09. A_46,734 (56,000).

