Giants 3, Mets 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 4 0 0 0 0 3 .253 Panik 2b 4 0 1 0 0 0 .247 Longoria 3b 3 1 1 1 1 2 .249 Belt 1b 3 0 0 0 1 1 .267 Slater lf 4 1 1 0 0 2 .280 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .264 Hundley c 3 0 0 0 1 2 .238 Bumgarner p 3 0 1 1 0 2 .129 b-Hanson ph 1 0 0 0 0 1 .274 W.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Duggar cf 2 1 0 0 1 1 .244 Totals 31 3 5 2 4 15

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 4 0 0 0 0 1 .242 Jackson cf 4 0 0 0 0 2 .275 Flores 1b 4 0 1 0 0 0 .278 Frazier 3b 4 1 1 1 0 0 .233 Bautista rf 2 0 2 0 1 0 .205 McNeil 2b 4 0 1 0 0 1 .330 Mesoraco c 1 0 0 0 0 0 .213 Plawecki c 2 0 0 0 0 0 .226 Conforto lf 3 0 0 0 0 3 .235 deGrom p 2 0 0 0 0 1 .111 Bashlor p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Reyes ph 1 0 0 0 0 1 .202 D.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 1 5 1 1 9

San Francisco 001 100 010—3 5 0 New York 000 000 100—1 5 0

a-struck out for Bashlor in the 8th. b-struck out for Bumgarner in the 9th.

LOB_San Francisco 5, New York 5. 2B_Bumgarner (1). HR_Longoria (14), off Bashlor; Frazier (14), off Bumgarner. RBIs_Longoria (43), Bumgarner (3), Frazier (46). SB_Duggar (5).

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Slater, Duggar 2); New York 2 (McNeil, Conforto). RISP_San Francisco 1 for 6; New York 0 for 3.

Advertisement

Runners moved up_Panik, Plawecki. GIDP_Hundley, Plawecki.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Belt); New York 1 (Frazier, McNeil, Flores).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 5-5 8 5 1 1 0 8 109 2.88 W.Smith, S, 11-13 1 0 0 0 1 1 19 1.91 New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, L, 8-8 6 4 2 1 4 10 108 1.71 Bashlor 2 1 1 1 0 3 27 3.91 D.Smith 1 0 0 0 0 2 11 1.98

HBP_Bumgarner (Bautista). PB_Mesoraco (8).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Brian O’Nora; Second, Chad Whitson; Third, Lance Barrett.

T_2:36. A_25,584 (41,922).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.