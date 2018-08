Indians 10, Twins 0

By The Associated Press

Minnesota Cleveland ab r h bi ab r h bi Mauer 1b 3 0 0 0 Lindor ss 4 1 2 0 Adranza ph-1b 1 0 0 0 Brntley lf 3 1 2 0 E.Rsrio lf 3 0 0 0 R.Davis pr-lf 1 1 0 0 Field ph-lf 1 0 0 0 J.Rmirz 3b 1 0 0 1 J.Plnco ss 4 0 1 0 E.Gnzal pr-3b 1 1 0 0 Mrrison dh 4 0 0 0 Encrnco dh 4 1 1 4 Sano 3b 2 0 0 0 Alonso 1b 4 1 1 1 Kepler rf 3 0 0 0 Martin cf 4 0 1 0 Frsythe 2b 3 0 1 0 Kipnis 2b 3 2 2 1 Cave cf 3 0 1 0 R.Perez c 3 1 1 1 B.Wlson c 3 0 0 0 Guyer rf 4 1 1 2 Totals 30 0 3 0 Totals 32 10 11 10

Minnesota 000 000 000— 0 Cleveland 200 401 30x—10

E_J.Polanco (4). DP_Minnesota 2. LOB_Minnesota 6, Cleveland 5. 2B_J.Polanco (7), R.Perez (5). HR_Encarnacion (25), Alonso (19), Kipnis (11), Guyer (6). SB_Forsythe (3), Lindor (17), Brantley (7). SF_J.Ramirez (3).

IP H R ER BB SO Minnesota Gibson L,5-9 5 7 6 4 3 3 Belisle 2 3 4 4 3 2 Garver 1 1 0 0 0 0 Cleveland Bauer W,11-6 6 3 0 0 3 11 Cimber 1 0 0 0 0 0 Perez 1 0 0 0 0 2 Otero 1 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Tripp Gibson; Second, Ryan Additon; Third, Adrian Johnson.

T_2:52. A_18,620 (35,225).

