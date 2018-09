Little League World Series Glance

By The Associated Press

All Times EDT At South Williamsport, Pa. UNITED STATES

NEW ENGLAND, Coventry (R.I.); MID-ATLANTIC, Staten Island (N.Y.); SOUTHEAST, Peachtree City, Ga.; GREAT LAKES, Grosse Pointe Woods (Mich.); MIDWEST, Des Moines (Iowa); SOUTHWEST, Houston; NORTHWEST, Coeur d’Alene (Idaho); WEST, Honolulu

INTERNATIONAL

ASIA/PACIFIC, Seoul (South Korea); AUSTRALIA, Gold Coast; CANADA, Surrey (British Columbia); CARIBBEAN, Guayama (Puerto Rico); EUROPE/AFRICA, Barcelona (Spain); JAPAN, Kawaguchi; LATIN AMERICA, Arraijan (Panama); MEXICO, Matamoros

Double Elimination Thursday, Aug. 16

Seoul (South Korea) 4, Guayama (Puerto Rico) 2, 9 innings

Staten Island (N.Y.) 5, Des Moines (Iowa) 2

Matamoros (Mexico) 3, Gold Coast (Australia) 2

Houston 3, Coventry (R.I.) 1

Friday, Aug. 17

Kawaguchi (Japan) 11, Barcelona (Spain) 1, 5 innings

Grosse Pointe Woods (Mich.) 5, Coeur d’Alene (Idaho) 4

Arraijan (Panama) 8, Surrey (British Columbia) 3

Honolulu 2, Peachtree City (Ga.) 0, 11 innings

Saturday, Aug. 18

Guayama (Puerto Rico) 6, Gold Coast (Australia) 0

Des Moines (Iowa) 9, Coventry (R.I.) 5

Surrey (British Columbia) 2, Barcelona (Spain) 1, 10 innings

Peachtree City (Ga.) 3, Coeur d’Alene (Idaho) 0

Sunday, Aug. 19

Seoul (South Korea) 5, Matamoros (Mexico) 1

Staten Island (N.Y.) 2, Houston 1

Kawaguchi (Japan) 4, Arraijan (Panama) 2

Honolulu 8, Grosse Pointe Woods (Mich.) 3

Monday, Aug. 20

Coventry (R.I.) 15, Gold Coast (Australia) 0, 4 innings

Guayama (Puerto Rico) 3, Arraijan (Panama) 1, Arraijan eliminated

Grosse Pointe Woods (Mich.) 5, Des Moines (Iowa) 4, Des Moines eliminated

Surrey (British Columbia) 6, Matamoros (Mexico) 4, Matamoros eliminated

Peachtree City (Ga.) 7, Houston 6, 9 innings, Houston eliminated

Tuesday, Aug. 21

Barcelona (Spain) vs. Coeur d’Alene (Idaho), ppd., weather

Guayama (Puerto Rico) vs. Surrey (British Columbia), ppd., weather

Grosse Pointe Woods (Mich.) vs. Peachtree City (Ga), ppd., weather

Wednesday, Aug. 22

Guayama (Puerto Rico) 9, Surrey (British Columbia) 4, Surrey eliminated

Peachtree City (Ga.) 4, Grosse Pointe Woods (Mich.) 3, Grosse Pointe eliminated

Seoul (South Korea) 10, Kawaguchi (Japan) 0, 4 innings

Honolulu 10, Staten Island (N.Y.) 0, 5 innings

Thursday, Aug. 23

Coeur d’Alene (Idaho) 5, Barcelona (Spain) 0

Kawaguchi (Japan) 1, Guayama (Puerto Rico) 0, Guayama eliminated

Peachtree City (Ga.) 7, Staten Island (N.Y.) 3, Staten Island eliminated

Saturday, Aug. 25 International Championship

Game 27: Seoul (South Korea) vs. Kawaguchi (Japan), 12:30 p.m.

United States Championship

Game 28: Honolulu vs. Peachtree City (Ga.), 3:30 p.m.

Sunday, Aug. 26 At Lamade Stadium Third Place

Game 29: Loser Game 27 vs. Loser Game 28, 10 a.m.

World Championship

Game 30: Winner Game 27 vs. Winner Game 28: 3 p.m.

