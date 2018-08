LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 5 Trn Money 1. Ariya Jutanugarn 20 $2,161,185 2. So Yeon Ryu 16 $1,132,326 3. Minjee Lee 18 $984,524 4. Nasa Hataoka 17 $952,134 5. Sung Hyun Park 16 $914,262 6. Brooke M. Henderson 19 $899,553 7. Inbee Park 11 $878,137 8. Moriya Jutanugarn 20 $865,053 9. Carlota Ciganda 17 $847,971 10. Sei Young Kim 18 $807,946 11. Jin Young Ko 17 $796,578 12. Jessica Korda 13 $735,288 13. Hyo Joo Kim 16 $701,601 14. Lydia Ko 18 $688,128 15. Georgia Hall 15 $648,650 16. Lexi Thompson 13 $616,157 17. Brittany Lincicome 15 $588,918 18. Pernilla Lindberg 18 $587,120 19. Shanshan Feng 14 $574,168 20. Charley Hull 17 $568,476 21. Eun-Hee Ji 16 $565,285 22. Michelle Wie 15 $551,815 23. Lizette Salas 16 $515,349 24. Danielle Kang 15 $506,057 25. Austin Ernst 17 $490,102 26. Marina Alex 16 $474,704 27. Caroline Masson 17 $470,775 28. Pornanong Phatlum 18 $466,406 29. Wei-Ling Hsu 18 $438,726 30. Amy Yang 14 $434,071 31. Azahara Munoz 16 $433,243 32. In-Kyung Kim 14 $421,768 33. Nelly Korda 15 $413,848 34. Lindy Duncan 18 $412,549 35. Thidapa Suwannapura 18 $385,351 36. Cristie Kerr 17 $380,393 37. Anna Nordqvist 17 $368,604 38. Annie Park 11 $366,591 39. In Gee Chun 14 $356,474 40. Emma Talley 18 $347,127 41. Angela Stanford 19 $339,540 42. Jacqui Concolino 18 $331,030 43. Jennifer Song 16 $330,632 44. Bronte Law 17 $328,154 45. Megan Khang 19 $326,870 46. Sarah Jane Smith 20 $325,537 47. Su Oh 19 $319,889 48. Brittany Altomare 19 $318,666 49. Ryann O’Toole 17 $315,735 50. Angel Yin 18 $309,484

