LPGA-Women’s British Open Scores

By The Associated Press

Thursday At Royal Lytham & St. Annes Golf Links Lytham St. Annes, England Purse: $3.25 million Yardage: 6,585; Par: 72 (35-37) First Round a-amateur Minjee Lee 32-33—65 Mamiko Higa 31-35—66 Pornanong Phatlum 33-34—67 Mi Hyang Lee 32-35—67 Teresa Lu 32-35—67 Sung Hyun Park 33-34—67 Georgia Hall 33-34—67 Mina Harigae 32-36—68 Lydia Ko 33-35—68 Sandra Gal 31-37—68 Madelene Sagstrom 34-35—69 Lydia Hall 34-35—69 So Yeon Ryu 31-38—69 Carlota Ciganda 33-36—69 Florentyna Parker 35-34—69 Yu Liu 32-37—69 Moriya Jutanugarn 34-35—69 Brooke M. Henderson 36-33—69 Angel Yin 34-35—69 Mi Jung Hur 32-38—70 Wichanee Meechai 36-34—70 In-Kyung Kim 33-37—70 Brittany Altomare 33-37—70 Hyejin Choi 33-37—70 Cloe Frankish 33-37—70 Celine Herbin 34-36—70 Bronte Law 32-38—70 Jennifer Song 35-36—71 Annie Park 33-38—71 Nelly Korda 35-36—71 Charley Hull 38-33—71 Catriona Matthew 37-34—71 Ariya Jutanugarn 37-34—71 Camilla Lennarth 33-38—71 Phoebe Yao 35-36—71 Ally McDonald 35-36—71 Sei Young Kim 35-36—71 Marina Alex 35-36—71 Lizette Salas 35-36—71 Pernilla Lindberg 35-36—71 Shanshan Feng 34-37—71 Jessica Korda 35-36—71 Angela Stanford 32-39—71 Tiffany Joh 34-37—71 Karolin Lampert 33-39—72 Amy Olson 34-38—72 Rebecca Artis 35-37—72 Hyo Joo Kim 35-37—72 Jane Park 36-36—72 Ryann O’Toole 35-37—72 Cristie Kerr 37-35—72 In Gee Chun 33-39—72 Julia Engstrom 35-37—72 Haeji Kang 35-37—72 Thidapa Suwannapura 35-37—72 Jenny Shin 35-37—72 Amy Yang 36-36—72 Emma Talley 36-36—72 Anna Nordqvist 36-36—72 Aditi Ashok 35-37—72 Megan Khang 37-36—73 Robynn Ree 37-36—73 Pannarat Thanapolboonyaras 37-36—73 a-Ludovica Farina 36-37—73 Mariajo Uribe 35-38—73 Silvia Banon 36-37—73 Wei-Ling Hsu 34-39—73 Noemi Jimenez Martin 36-37—73 Caroline Hedwall 35-38—73 Laura Davies 36-37—73 Mo Martin 36-37—73 Eri Okayama 33-40—73 Meghan MacLaren 34-39—73 Jenny Haglund 35-38—73 Kanyalak Preedasuttijit 36-37—73 Caroline Inglis 35-38—73 Valdis Jonsdottir 38-35—73 Jeong Eun Lee 37-36—73 Astrid Vayson de Pradenne 35-38—73 Su Oh 36-37—73 Christine Wolf 36-37—73 a-Atthaya Thitikul 34-39—73 Olivia Cowan 35-39—74 Laetitia Beck 34-40—74 Sarah Kemp 36-38—74 Nuria Iturrios 35-39—74 Jaye Marie Green 37-37—74 Lynn Carlsson 36-38—74 Brittany Marchand 36-38—74 Daniela Darquea 36-38—74 Ursula Wikstrom 36-38—74 Jacqui Concolino 39-35—74 Xiyu Lin 35-39—74 Casey Danielson 37-37—74 Sherman Santiwiwatthanaphong 36-38—74 Sun-Ju Ahn 35-39—74 Brittany Lincicome 37-37—74 Danielle Kang 35-39—74 Ashleigh Buhai 36-38—74 Eun-Hee Ji 38-36—74 Katie Burnett 34-40—74 Katherine Kirk 39-36—75 Lindy Duncan 34-41—75 Brittany Lang 40-35—75 Misuzu Narita 35-40—75 Yani Tseng 36-39—75 Caroline Masson 38-37—75 Cheyenne Woods 35-40—75 Mel Reid 38-37—75 Nasa Hataoka 38-37—75 Hannah Green 38-37—75 Chella Choi 38-37—75 Rachael Goodall 36-40—76 Anne Van Dam 38-38—76 Jin Young Ko 37-39—76 Klara Spilkova 34-42—76 Holly Clyburn 39-37—76 Mariah Stackhouse 36-40—76 Hee Young Park 36-40—76 a-Frida Kinhult 37-39—76 Tonje Daffinrud 35-41—76 Ayako Uehara 39-37—76 Inbee Park 38-38—76 Sarah Jane Smith 41-36—77 Kris Tamulis 36-41—77 a-Leonie Harm 40-37—77 Austin Ernst 38-39—77 Mirim Lee 40-37—77 Jodi Ewart Shadoff 37-40—77 Sakura Yokomine 37-40—77 Azahara Munoz 38-39—77 Karrie Webb 38-39—77 Nanna Koerstz Madsen 38-40—78 Nicole Broch Larsen 38-40—78 a-Linn Grant 40-38—78 Marianne Skarpnord 38-40—78 Kylie Henry 36-42—78 Lee-Anne Pace 37-42—79 Inci Mehmet 38-41—79 a-Hollie Muse 41-39—80 a-Agathe Laisne 36-44—80 Celine Boutier 39-42—81 Sideri Vanova 42-45—87 Michelle Wie WD

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.