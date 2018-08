Mariners 5, Dodgers 4

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 1 0 0 1 1 .245 Turner 3b 3 1 1 1 1 0 .294 Machado ss 5 0 0 0 0 1 .304 Bellinger cf 4 1 2 2 1 1 .259 Dozier 2b 4 0 0 0 1 1 .226 Grandal c 4 0 0 0 0 3 .245 Kemp dh 4 0 1 0 0 0 .284 Muncy 1b 3 1 1 1 1 0 .256 Puig rf 4 0 1 0 0 1 .268 Totals 35 4 6 4 5 8

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Haniger rf 2 1 1 0 3 0 .276 Maybin lf 5 1 0 0 0 1 .248 Cano 2b 5 1 2 0 0 0 .288 Cruz dh 4 1 1 1 1 1 .267 Seager 3b 2 1 1 3 2 0 .226 Healy 1b 4 0 1 0 0 2 .235 1-Romine pr-1b 0 0 0 0 0 0 .206 Zunino c 3 0 0 0 0 3 .194 a-Span ph 1 0 1 0 0 0 .277 Herrmann c 0 0 0 0 0 0 .232 Gordon ss 4 0 0 0 0 1 .273 Heredia cf 4 0 1 0 0 1 .219 Totals 34 5 8 4 6 9

Los Angeles 100 000 021 0—4 6 1 Seattle 400 000 000 1—5 8 0

One out when winning run scored.

a-singled for Zunino in the 9th.

1-ran for Healy in the 9th.

Advertisement

E_Machado (10). LOB_Los Angeles 7, Seattle 7. HR_Turner (8), off Colome; Bellinger (20), off Colome; Muncy (28), off Diaz; Seager (20), off Hill. RBIs_Turner (25), Bellinger 2 (57), Muncy (55), Cruz (78), Seager 3 (67). SB_Turner (2). CS_Seager (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Machado 2, Dozier, Grandal); Seattle 1 (Heredia). RISP_Los Angeles 1 for 6; Seattle 3 for 5.

Runners moved up_Turner, Maybin. GIDP_Dozier.

DP_Seattle 1 (Gordon, Cano, Healy).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill 6 4 4 4 5 8 111 3.73 Baez 1 0 0 0 0 1 12 3.79 Alexander 1 1-3 0 0 0 0 0 16 3.72 Chargois 0 1 0 0 0 0 4 3.45 Ferguson, L, 3-2 1 3 1 1 0 0 19 3.93 Floro 0 0 0 0 1 0 6 2.55 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez 5 3 1 1 4 3 90 5.49 Vincent, H, 13 1 0 0 0 0 0 14 4.17 Duke, H, 14 1 0 0 0 0 0 7 4.54 Colome, H, 23 1 2 2 2 0 3 27 3.31 Diaz, BS, 4-51 1 1 1 1 0 2 18 2.07 Warren, W, 2-1 1 0 0 0 1 0 20 2.70

Chargois pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_Ferguson 1-0, Floro 2-1. HBP_Ramirez (Turner).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Andy Fletcher; Second, Bruce Dreckman; Third, Mike Estabrook.

T_3:36. A_43,264 (47,943).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.