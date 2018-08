Marlins 2, Cardinals 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 0 1 1 1 2 .282 Molina c 4 0 0 0 1 0 .286 Martinez rf 3 0 0 0 1 0 .296 Ozuna lf 4 0 3 0 0 0 .269 Gyorko 3b 4 0 0 0 0 1 .252 DeJong ss 3 1 1 0 0 1 .240 Bader cf 4 0 2 0 0 0 .275 Munoz 2b 3 0 0 0 1 1 .289 Weaver p 2 0 0 0 0 0 .171 a-Garcia ph 1 0 0 0 0 1 .233 Webb p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Wong ph 1 0 0 0 0 1 .224 Totals 33 1 7 1 4 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dietrich lf 4 1 1 0 0 1 .280 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — Rojas 1b 0 0 0 0 0 0 .255 Anderson rf 4 0 1 1 0 0 .288 Realmuto c 4 0 0 0 0 1 .297 Bour 1b 4 0 2 0 0 0 .228 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Guerra p 0 0 0 0 0 0 — Castro 2b 3 1 2 1 0 0 .289 Prado 3b 3 0 0 0 0 0 .230 Riddle ss 3 0 1 0 0 1 .222 Sierra cf 3 0 1 0 0 0 .231 Chen p 2 0 0 0 0 2 .143 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — b-Galloway ph-lf 1 0 0 0 0 1 .286 Totals 31 2 8 2 0 6

St. Louis 000 000 001—1 7 0 Miami 100 100 00x—2 8 1

a-struck out for Weaver in the 7th. b-struck out for Guerrero in the 7th. c-struck out for Webb in the 9th.

E_Realmuto (6). LOB_St. Louis 10, Miami 5. 2B_Dietrich (21), Sierra (2). HR_Castro (9), off Weaver. RBIs_Carpenter (61), Anderson (53), Castro (41).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Gyorko 2, Munoz, Garcia); Miami 2 (Dietrich, Prado). RISP_St. Louis 0 for 7; Miami 1 for 5.

Advertisement

Runners moved up_Bader, Munoz. GIDP_Molina, Castro.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Munoz, Carpenter); Miami 1 (Riddle, Castro, Rojas).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, L, 6-10 6 7 2 2 0 5 88 4.66 Webb 2 1 0 0 0 1 23 5.73 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen, W, 4-8 5 2-3 1 0 0 2 4 91 5.48 Hernandez, H, 2 1-3 1 0 0 0 1 10 5.73 Guerrero, H, 7 1 1 0 0 0 1 29 4.09 Steckenrider, H, 18 1 2 0 0 0 0 27 3.42 Barraclough, H, 8 1-3 2 1 1 2 1 21 3.45 Guerra, S, 1-1 2-3 0 0 0 0 0 2 5.93

Inherited runners-scored_Hernandez 1-0, Guerra 3-0.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Chad Whitson; Second, Mark Wegner; Third, John Tumpane.

T_3:04. A_8,563 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.