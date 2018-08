Marlins 7, Nationals 5, 10 innings,

By The Associated Press

Miami Washington ab r h bi ab r h bi Ortega rf 4 0 1 0 T.Trner ss 5 1 2 3 Conley p 0 0 0 0 J.Soto lf 5 0 1 0 Y.Rvera ph-1b-3b 1 0 0 0 Rendon 3b 5 0 0 0 Ralmuto c-1b 5 1 1 0 Harper rf-cf 5 0 1 0 Bri.And 3b-rf 5 1 2 0 Zmmrman 1b 4 0 0 0 Detrich 1b 4 1 1 1 D.Mrphy 2b 4 1 1 0 Stcknrd p 0 0 0 0 M.Tylor cf 2 0 0 0 Holaday ph-c 1 1 1 0 Eaton ph-rf 2 2 2 1 S.Cstro 2b 4 0 1 0 Kieboom c 2 0 1 0 Dean lf 4 2 0 0 Wieters ph-c 1 0 1 0 Riddle ss 4 1 3 4 J.Rdrgz p 2 1 1 0 Glloway cf-rf-cf 3 0 1 2 Collins p 0 0 0 0 Chen p 1 0 0 0 Cordero p 0 0 0 0 Rcinski p 0 0 0 0 M.Adams ph 1 0 0 0 Rojas ph 1 0 0 0 Grace p 0 0 0 0 Gerrero p 0 0 0 0 Ju.Mllr p 0 0 0 0 Sierra cf 2 0 0 0 Mar.Ryn ph 1 0 0 0 Graves p 0 0 0 0 Glover p 0 0 0 0 Totals 39 7 11 7 Totals 39 5 10 4

Miami 010 012 001 2—7 Washington 002 000 201 0—5

E_D.Murphy (4). DP_Miami 1. LOB_Miami 8, Washington 6. 2B_Riddle (6), Kieboom (4). HR_Dietrich (15), Riddle (6), T.Turner (15), Eaton (4). CS_S.Castro (2). S_Chen (1).

IP H R ER BB SO Miami Chen 5 2-3 5 2 2 0 3 Rucinski H,1 1-3 0 0 0 0 0 Guerrero BS,2 1-3 3 2 2 0 0 Conley 1 2-3 0 0 0 1 1 Steckenrider W,4-2 BS,4 1 2 1 1 0 2 Graves S,1-1 1 0 0 0 0 0 Washington Rodriguez 5 5 4 2 3 3 Collins 1-3 0 0 0 0 1 Cordero 1 2-3 2 0 0 0 2 Grace 1-3 0 0 0 0 0 Miller 1 2-3 1 1 1 1 0 Glover L,0-2 1 3 2 2 1 1

J.Rodriguez pitched to 2 batters in the 6th

HBP_by Guerrero (Wieters). WP_Guerrero.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Will Little; Second, Kerwin Danley; Third, Ben May.

T_3:37. A_30,900 (41,313).

