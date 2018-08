Marlins 7, Nationals 5

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Ortega rf 4 0 1 0 0 0 .306 Conley p 0 0 0 0 0 0 — e-Rivera ph-1b-3b 1 0 0 0 0 0 .185 Realmuto c-1b 5 1 1 0 0 0 .292 Anderson 3b-rf 5 1 2 0 0 2 .277 Dietrich 1b 4 1 1 1 0 1 .269 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — g-Holaday ph-c 1 1 1 0 0 0 .202 Castro 2b 4 0 1 0 1 0 .280 Dean lf 4 2 0 0 1 1 .091 Riddle ss 4 1 3 4 1 0 .226 Galloway cf-rf-cf 3 0 1 2 2 2 .263 Chen p 1 0 0 0 0 1 .129 Rucinski p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Rojas ph 1 0 0 0 0 0 .256 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — Sierra cf 2 0 0 0 0 0 .164 Graves p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 39 7 11 7 5 7

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 1 2 3 0 1 .268 Soto lf 5 0 1 0 0 1 .291 Rendon 3b 5 0 0 0 0 0 .294 Harper rf-cf 5 0 1 0 0 2 .248 Zimmerman 1b 4 0 0 0 1 0 .251 Murphy 2b 4 1 1 0 0 0 .305 Taylor cf 2 0 0 0 0 1 .236 b-Eaton ph-rf 2 2 2 1 0 0 .297 Kieboom c 2 0 1 0 0 0 .198 c-Wieters ph-c 1 0 1 0 0 0 .231 Rodriguez p 2 1 1 0 0 0 .200 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Cordero p 0 0 0 0 0 0 — d-Adams ph 1 0 0 0 0 0 .260 Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — f-Reynolds ph 1 0 0 0 0 1 .259 Glover p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 5 10 4 1 6

Miami 010 012 001 2—7 11 0 Washington 002 000 201 0—5 10 1

a-grounded out for Rucinski in the 7th. b-singled for Taylor in the 7th. c-hit by pitch for Kieboom in the 7th. d-popped out for Cordero in the 7th. e-popped out for Conley in the 9th. f-struck out for Miller in the 9th. g-singled for Steckenrider in the 10th.

E_Murphy (4). LOB_Miami 8, Washington 6. 2B_Riddle (6), Kieboom (4). HR_Dietrich (15), off Rodriguez; Riddle (6), off Miller; Turner (15), off Chen; Eaton (4), off Steckenrider. RBIs_Dietrich (39), Riddle 4 (25), Galloway 2 (3), Turner 3 (52), Eaton (22). CS_Castro (2). S_Chen.

Runners left in scoring position_Miami 4 (Ortega, Realmuto, Galloway, Sierra); Washington 1 (Turner). RISP_Miami 2 for 13; Washington 1 for 5.

GIDP_Soto.

DP_Miami 1 (Castro, Riddle, Dietrich).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen 5 2-3 5 2 2 0 3 83 5.20 Rucinski, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 4 3.74 Guerrero 1-3 3 2 2 0 0 23 4.60 Conley 1 2-3 0 0 0 1 1 17 4.14 Steckenrider, W, 4-2 1 2 1 1 0 2 28 3.40 Graves, S, 1-1 1 0 0 0 0 0 14 6.23 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 5 5 4 2 3 3 77 5.46 Collins 1-3 0 0 0 0 1 4 2.45 Cordero 1 2-3 2 0 0 0 2 27 4.50 Grace 1-3 0 0 0 0 0 5 2.58 Miller 1 2-3 1 1 1 1 0 21 3.82 Glover, L, 0-2 1 3 2 2 1 1 20 7.36

Rodriguez pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Rucinski 1-0, Conley 2-0, Collins 2-0, Cordero 2-2. HBP_Guerrero (Wieters). WP_Guerrero.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Will Little; Second, Kerwin Danley; Third, Ben May.

T_3:37. A_30,900 (41,313).

