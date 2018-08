Mets 6, Reds 4

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 5 1 1 1 0 1 .282 Votto 1b 4 0 2 1 1 1 .289 Gennett 2b 3 0 1 0 1 1 .310 Suarez 3b 4 0 1 2 0 2 .304 Williams rf 4 0 0 0 0 2 .333 Barnhart c 4 0 0 0 0 0 .243 Tucker lf 2 1 1 0 0 0 .250 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — c-Herrera ph 1 0 0 0 0 1 .136 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Bailey p 1 0 0 0 0 0 .158 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Lorenzen ph 1 0 0 0 0 1 .267 Mella p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Ervin ph-lf 1 1 0 0 0 0 .304 Hamilton cf 4 1 1 0 0 0 .226 Totals 34 4 7 4 2 9

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 2 1 0 0 2 .233 McNeil 2b 4 2 3 1 0 0 .364 Flores 1b 4 1 3 2 0 0 .279 Conforto lf 4 0 2 0 0 1 .235 Frazier 3b 4 0 1 1 0 0 .210 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 Blevins p 0 0 0 0 0 0 .000 Nimmo rf 4 0 0 0 0 0 .243 Jackson cf 4 0 3 1 0 0 .269 Plawecki c 4 1 1 1 0 0 .225 Syndergaard p 3 0 1 0 0 2 .138 Wahl p 0 0 0 0 0 0 — Guillorme 3b 1 0 1 0 0 0 .215 Totals 37 6 16 6 0 5

Cincinnati 000 000 400—4 7 0 New York 300 201 00x—6 16 0

a-struck out for Peralta in the 5th. b-hit by pitch for Mella in the 7th. c-struck out for Hughes in the 8th.

LOB_Cincinnati 7, New York 9. HR_Plawecki (3), off Bailey; McNeil (2), off Mella. RBIs_Peraza (39), Votto (53), Suarez 2 (87), McNeil (4), Flores 2 (38), Frazier (33), Jackson (18), Plawecki (13). S_McNeil.

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Suarez, Williams); New York 5 (Flores, Frazier 2, Jackson, Plawecki). RISP_Cincinnati 3 for 6; New York 4 for 14.

Runners moved up_Frazier. GIDP_Plawecki 2.

DP_Cincinnati 2 (Gennett, Peraza, Votto), (Peraza, Gennett, Votto); New York 1 (Rosario, McNeil, Flores).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, L, 1-9 3 1-3 11 5 5 0 2 71 6.19 Peralta 2-3 0 0 0 0 0 8 5.85 Mella 2 3 1 1 0 2 32 2.84 Hughes 1 1 0 0 0 0 11 1.41 Iglesias 1 1 0 0 0 1 13 2.57 New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, W, 7-2 6 1-3 6 4 4 1 6 96 3.17 Wahl, H, 2 1-3 0 0 0 1 1 14 0.00 Gsellman, H, 11 1 1-3 1 0 0 0 2 17 4.02 Blevins, S, 1-1 1 0 0 0 0 0 17 4.08

Inherited runners-scored_Peralta 2-0, Wahl 3-1, Gsellman 3-2. HBP_Mella (Flores), Syndergaard 2 (Tucker,Ervin).

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Ben May; Second, Lance Barksdale; Third, Will Little.

T_3:05. A_21,644 (41,922).

