MLS Leaders

By The Associated Press

Goals

Josef Martinez, ATL ~ 27

Bradley Wright-Phillips, NYR ~ 16

Zlatan Ibrahimovic, LA ~ 15

Advertisement

Gyasi Zardes, CLB ~ 15

Nemanja Nikolic, CHI ~ 12

Ignacio Piatti, MTL ~ 12

Teal Bunbury, NE ~ 11

Dom Dwyer, ORL ~ 11

Mauro Manotas, HOU ~ 11

Danny Hoesen, SJ ~ 10

Kei Kamara, VAN ~ 10

Darwin Quintero, MIN ~ 10

Daniel Royer, NYR ~ 10

Ismael Tajouri-Shradi, NYC ~ 10

David Villa, NYC ~ 10

Assists

Kaku, NYR ~ 14

Maximiliano Moralez, NYC ~ 13

Borek Dockal, PHI ~ 12

Sebastian Giovinco, TOR ~ 12

Miguel Almiron, ATL ~ 11

Romell Quioto, HOU ~ 11

Luciano Acosta, DC ~ 10

Alphonso Davies, VAN ~ 10

Diego Valeri, POR ~ 10

7 players tied with 9

Shots

Sebastian Giovinco, TOR ~118

Miguel Almiron, ATL ~110

Vako Qazaishvili, SJ ~ 89

Maximiliano Urruti, DAL ~ 88

Alberth Elis, HOU ~ 83

Zlatan Ibrahimovic, LA ~ 79

Aleksandar Katai, CHI ~ 77

Josef Martinez, ATL ~ 72

Romell Quioto, HOU ~ 69

Gyasi Zardes, CLB ~ 69

Shots on Goal

Josef Martinez, ATL ~ 45

Alberth Elis, HOU ~ 40

Miguel Almiron, ATL ~ 39

Sebastian Giovinco, TOR ~ 36

Zlatan Ibrahimovic, LA ~ 36

Aleksandar Katai, CHI ~ 33

Gyasi Zardes, CLB ~ 32

Teal Bunbury, NE ~ 30

Daniel Royer, NYR ~ 29

Maximiliano Urruti, DAL ~ 29

Cautions

Jack Price, COL ~ 9

Luis Caicedo, NE ~ 8

Diego Chara, POR ~ 8

Francisco Calvo, MIN ~ 7

Ashley Cole, LA ~ 7

Roger Espinoza, KC ~ 7

Leandro Gonzalez Pirez, ATL ~ 7

Matt Hedges, DAL ~ 7

Antonio Mlinar Delamea, NE ~ 7

Alexander Ring, NYC ~ 7

Marcelo Silva, RSL ~ 7

Nouhou Tolo, SEA ~ 7

Danny Wilson, COL ~ 7

Cards

~ Y R TOTAL

Ashley Cole, LA ~ 7 2 9

Jack Price, COL ~ 9 0 9

Luis Caicedo, NE ~ 8 0 8

Francisco Calvo, MIN ~ 7 1 8

Diego Chara, POR ~ 8 0 8

Roger Espinoza, KC ~ 7 1 8

Leandro Gonzalez Pirez, ATL ~ 7 1 8

Antonio Mlinar Delamea, NE ~ 7 1 8

13 players tied with 7

Goals-Allowed Avg.

Stefan Frei, SEA ~ 1.00

Jimmy Maurer, DAL ~ 1.00

Luis Robles, NYR ~ 1.05

Brad Guzan, ATL ~ 1.11

Jeff Attinella, POR ~ 1.18

Zack Steffen, CLB ~ 1.19

Sean Johnson, NYC ~ 1.25

Tim Melia, KC ~ 1.25

Joe Willis, HOU ~ 1.45

Jesse Gonzalez, DAL ~ 1.46

Shutouts

Tim Melia, KC ~10

Sean Johnson, NYC ~ 9

Tyler Miller, LFC ~ 8

Luis Robles, NYR ~ 8

Zack Steffen, CLB ~ 8

Evan Bush, MTL ~ 7

Jeff Attinella, POR ~ 6

David Bingham, LA ~ 6

Andre Blake, PHI ~ 6

Brad Guzan, ATL ~ 6

Nick Rimando, RSL ~ 6

Saves

Evan Bush, MTL ~106

David Bingham, LA ~ 93

Andre Blake, PHI ~ 91

Bobby Shuttleworth, MIN ~ 87

Tyler Miller, LFC ~ 85

Stefan Frei, SEA ~ 83

Tim Howard, COL ~ 83

Sean Johnson, NYC ~ 79

Matt Turner, NE ~ 77

Tim Melia, KC ~ 76

Nick Rimando, RSL ~ 76

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.