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The Associated Press
 
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MLS Leaders

August 25, 2018 10:31 am
 
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Through Friday, August 24

Goals
Josef Martinez, ATL 28
Zlatan Ibrahimovic, LA 16
Bradley Wright-Phillips, NYR 16
Gyasi Zardes, CLB 15
Nemanja Nikolic, CHI 12
Ignacio Piatti, MTL 12
Teal Bunbury, NE 11
Dom Dwyer, ORL 11
Mauro Manotas, HOU 11
Danny Hoesen, SJ 10
Kei Kamara, VAN 10
Darwin Quintero, MIN 10
Daniel Royer, NYR 10
Ismael Tajouri-Shradi, NYC 10
David Villa, NYC 10
Assists
Kaku, NYR 14
Maximiliano Moralez, NYC 13
Borek Dockal, PHI 12
Sebastian Giovinco, TOR 12
Miguel Almiron, ATL 11
Romell Quioto, HOU 11
Luciano Acosta, DC 10
Alphonso Davies, VAN 10
Julian Gressel, ATL 10
Diego Valeri, POR 10

___

Shots
Sebastian Giovinco, TOR 118
Miguel Almiron, ATL 113
Vako Qazaishvili, SJ 89
Maximiliano Urruti, DAL 88
Zlatan Ibrahimovic, LA 87
Alberth Elis, HOU 83
Aleksandar Katai, CHI 77
Josef Martinez, ATL 77
Romell Quioto, HOU 69
Carlos Vela, LFC 69
Gyasi Zardes, CLB 69

___

Shots on Goal
Josef Martinez, ATL 47
Miguel Almiron, ATL 40
Alberth Elis, HOU 40
Zlatan Ibrahimovic, LA 39
Sebastian Giovinco, TOR 36
Aleksandar Katai, CHI 33
Gyasi Zardes, CLB 32
Carlos Vela, LFC 31
Teal Bunbury, NE 30
Dom Dwyer, ORL 29
Daniel Royer, NYR 29
Maximiliano Urruti, DAL 29

___

Cautions
Jack Price, COL 9
Luis Caicedo, NE 8
Diego Chara, POR 8
Francisco Calvo, MIN 7
Ashley Cole, LA 7
Roger Espinoza, KC 7
Leandro Gonzalez Pirez, ATL 7
Matt Hedges, DAL 7
Antonio Mlinar Delamea, NE 7
Alexander Ring, NYC 7
Marcelo Silva, RSL 7
Nouhou Tolo, SEA 7
Danny Wilson, COL 7

___

        Insight by the Anomali: Justice Department, Department of Defense Information Networks, DHS and IT-ISAC explore cyber threat intelligence sharing in this free webinar.

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Cards
Y R TOTAL
Ashley Cole, LA 7 2 9
Jack Price, COL 9 0 9
Luis Caicedo, NE 8 0 8
Francisco Calvo, MIN 7 1 8
Diego Chara, POR 8 0 8
Roger Espinoza, KC 7 1 8
Leandro Gonzalez Pirez, ATL 7 1 8
Antonio Mlinar Delamea, NE 7 1 8

13 players tied with 7

___

Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 1.00
Jimmy Maurer, DAL 1.00
Luis Robles, NYR 1.05
Brad Guzan, ATL 1.11
Jeff Attinella, POR 1.18
Zack Steffen, CLB 1.19
Sean Johnson, NYC 1.25
Tim Melia, KC 1.25
Joe Willis, HOU 1.45
Jesse Gonzalez, DAL 1.46

___

Shutouts
Tim Melia, KC 10
Sean Johnson, NYC 9
Tyler Miller, LFC 8
Luis Robles, NYR 8
Zack Steffen, CLB 8
Evan Bush, MTL 7
Jeff Attinella, POR 6
David Bingham, LA 6
Andre Blake, PHI 6
Brad Guzan, ATL 6
Nick Rimando, RSL 6

___

Saves
Evan Bush, MTL 106
David Bingham, LA 99
Andre Blake, PHI 91
Tyler Miller, LFC 88
Bobby Shuttleworth, MIN 87
Stefan Frei, SEA 83
Tim Howard, COL 83
Sean Johnson, NYC 79
Matt Turner, NE 77
Tim Melia, KC 76
Nick Rimando, RSL 76

___

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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