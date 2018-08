NASCAR Monster Energy Cup Schedule

By The Associated Press

Feb. 11 — x-Advance Auto Parts Clash (Brad Keselowski)

Feb. 15 — x-Can-Am Duel 1 (Ryan Blaney)

Feb. 15 — x-Can-Am Duel 2 (Chase Elliott)

Feb. 18 — Daytona 500 (Austin Dillon)

Feb. 25 — Folds of Honor QuikTrip 500 (Kevin Harvick)

March 4 — Penzoil 400 (Kevin Harvick)

March 11 — TicketGuardian 500 (Kevin Harvick)

March 18 — Auto Club 400 (Martin Truex Jr.)

March 26 — STP 500 (Clint Bowyer)

April 8 — O’Reilly Auto Parts 500 (Kyle Busch)

April 15 — Food City 500 (Kyle Busch)

April 21 — Toyota Owners 400 (Kyle Busch)

April 29 — GEICO 500 (Joey Logano)

May 6 — AAA 400 Drive for Autism (Kevin Harvick)

May 12 — KC Masterpiece 400 (Kevin Harvick)

May 19 — x-NASCAR All-Star Open (AJ Allmendinger)

May 19 — x-NASCAR All-Star Race (Kevin Harvick)

May 27 — Coca-Cola 600 (Kyle Busch)

June 3 — Pocono 400 (Martin Truex Jr.)

June 10 — FireKeepers Casino 400 (Clint Bowyer)

June 24 — Toyota/Save Mart 350 (Martin Truex Jr.)

July 1 — Overton’s 400 (Kyle Larson)

July 7 — Coke Zero Sugar 400 (Erik Jones)

July 14 — Quaker State 400 (Martin Truex Jr.)

July 22 — Foxwoods Resort Casino 301 (Kevin Harvick)

July 29 — Gander Outdoors 400 (Kyle Busch)

Aug. 5 — GoBowling at The Glen (Chase Elliott)

Aug. 12 — Consumers Energy 400, Brooklyn, Mich.

Aug. 18 — Bass Pro Shops NRA Night Race, Bristol, Tenn.

Sept. 2 — Bojangles’ Southern 500, Darlington, S.C.

Sept. 9 — Big Machine Vodka 400, Indianapolis

Sept. 16 — South Point 400, Las Vegas

Sept. 22 — Federated Auto Parts 400, Richmond, Va.

Sept. 30 — Bank of America 500, Concord, N.C.

Oct. 7 — TBA, Dover, Del.

Oct. 14 — 1000Bulbs.com 500, Talladega, Ala.

Oct. 21 — Hollywood Casino 400, Kansas City, Kan.

Oct. 28 — First Data 500, Martinsville, Va.

Nov. 4 — AAA Texas 500, Fort Worth

Nov. 11 — Can-Am 500, Avondale, Ariz.

Nov. 18 — Ford Ecoboost 400, Homestead, Fla.

x-non-points race

