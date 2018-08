Nationals 2, Reds 1

By The Associated Press

Cincinnati Washington ab r h bi ab r h bi Peraza ss 4 0 0 0 Eaton rf 4 1 2 0 Ervin lf 4 1 1 0 Madson p 0 0 0 0 Gennett 2b 4 0 1 0 K.Hrrra p 0 0 0 0 Suarez 3b 4 0 2 0 J.Soto lf 2 0 0 0 M.Wllms rf 4 0 2 1 Rendon 3b 4 0 1 0 Brnhart c 3 0 1 0 Harper cf-rf 4 0 2 1 Votto ph 1 0 0 0 D.Mrphy 2b-1b 4 0 1 0 Dixon 1b 3 0 0 0 M.Adams 1b 3 0 0 0 L.Cstll p 2 0 0 0 T.Trner ph-ss 0 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Wieters c 4 1 1 1 P.Tcker ph 1 0 0 0 Roark p 2 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 M.Tylor ph-cf 1 0 0 0 Garrett p 0 0 0 0 Difo ss-2b 3 0 1 0 Hmilton cf 3 0 0 0 Totals 33 1 7 1 Totals 31 2 8 2

Cincinnati 000 100 000—1 Washington 011 000 00x—2

DP_Cincinnati 1, Washington 1. LOB_Cincinnati 5, Washington 8. 2B_Harper (20). HR_Wieters (4).

IP H R ER BB SO Cincinnati Castillo L,6-9 5 1-3 6 2 2 2 3 Peralta 2-3 0 0 0 0 1 Lorenzen 1 2 0 0 0 0 Garrett 1 0 0 0 1 0 Washington Roark W,6-12 7 7 1 1 0 2 Madson H,13 1 0 0 0 0 2 Herrera S,17-19 1 0 0 0 0 1

Lorenzen pitched to 1 batter in the 8th

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Chad Whitson; Second, Manny Gonzalez; Third, Andy Fletcher.

Advertisement

T_2:39. A_33,486 (41,313).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.