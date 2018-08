Nationals 8, Braves 3

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Inciarte cf 4 0 0 0 0 1 .251 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Albies 2b 4 1 2 0 0 0 .278 Freeman 1b 4 1 1 0 0 0 .315 Markakis rf 4 0 2 1 0 1 .321 Duvall lf 3 0 0 0 0 1 .204 Carle p 0 0 0 0 0 0 .000 Culberson lf 1 1 1 1 0 0 .279 Camargo 3b 4 0 1 1 0 0 .253 Flowers c 3 0 0 0 1 1 .225 Swanson ss 4 0 0 0 0 2 .243 Fried p 0 0 0 0 0 0 .125 a-Gausman ph 0 0 0 0 0 0 .000 Allard p 0 0 0 0 0 0 1.000 b-Flaherty ph 1 0 0 0 0 0 .233 Venters p 0 0 0 0 0 0 — Acuna lf-cf 2 0 0 0 0 2 .265 Totals 34 3 7 3 1 8

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 1 3 1 0 0 .271 Soto lf 2 1 2 1 3 0 .316 Rendon 3b 4 0 1 1 0 1 .287 Harper rf 5 2 2 2 0 2 .236 Zimmerman 1b 5 1 3 3 0 1 .238 Murphy 2b 3 0 0 0 0 0 .288 Miller p 0 0 0 0 0 0 — c-Adams ph 0 0 0 0 1 0 .277 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Solis p 0 0 0 0 0 0 — d-Eaton ph 1 0 0 0 0 1 .305 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Taylor cf 4 0 0 0 0 0 .239 Kieboom c 2 2 0 0 2 0 .205 Rodriguez p 2 1 1 0 0 1 .125 Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 Difo 2b 1 0 0 0 1 0 .246 Totals 34 8 12 8 7 6

Atlanta 000 101 001—3 7 0 Washington 000 404 00x—8 12 1

a-hit by pitch for Fried in the 3rd. b-grounded out for Allard in the 5th. c-pinch hit for Miller in the 6th. d-struck out for Solis in the 8th.

E_Rendon (3). LOB_Atlanta 6, Washington 10. 2B_Albies (33), Turner (18), Zimmerman 2 (8), Rodriguez (1). HR_Culberson (6), off Suero; Harper (27), off Allard; Zimmerman (7), off Allard. RBIs_Markakis (69), Camargo (50), Culberson (28), Turner (48), Soto (38), Rendon (56), Harper 2 (70), Zimmerman 3 (25). SB_Turner (31). SF_Rendon.

Runners left in scoring position_Atlanta 2 (Flowers, Acuna); Washington 5 (Rendon 2, Zimmerman, Taylor 2). RISP_Atlanta 2 for 6; Washington 4 for 12.

Runners moved up_Freeman, Murphy. GIDP_Freeman.

DP_Washington 1 (Difo, Turner, Zimmerman).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried 2 1 0 0 1 2 42 3.14 Allard, L, 1-1 2 7 4 4 1 1 43 10.29 Venters 1 1 0 0 0 0 11 3.00 Carle 1 2 4 4 4 0 29 3.15 Jackson 2 1 0 0 1 3 36 3.91 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, W, 1-1 5 3 1 1 0 3 64 5.84 Grace, H, 3 1-3 2 1 1 0 0 11 2.81 Miller, H, 4 2-3 0 0 0 0 0 9 3.48 Holland 1 0 0 0 1 3 22 7.62 Solis 1 1 0 0 0 0 5 4.64 Suero 1 1 1 1 0 2 22 3.20

Inherited runners-scored_Miller 1-0. HBP_Rodriguez (Gausman).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Manny Gonzalez; Second, Greg Gibson; Third, Vic Carapazza.

T_3:08. A_26,965 (41,313).

