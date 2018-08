Nationals 8, Phillies 7

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 5 1 1 1 0 1 .257 Hoskins lf-1b 4 0 0 0 1 1 .254 Cabrera ss 5 1 1 0 0 0 .265 Bour 1b 5 2 2 2 0 3 .228 Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Franco 3b 4 1 1 2 0 0 .281 Williams rf 3 2 2 0 1 0 .268 Alfaro c 4 0 1 0 0 2 .251 Eflin p 2 0 0 0 0 2 .114 Neris p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Santana ph 1 0 1 1 0 0 .222 Hunter p 0 0 0 0 0 0 .000 Neshek p 0 0 0 0 0 0 — c-Herrera ph-cf 1 0 0 0 0 0 .265 Quinn cf-lf 4 0 2 1 0 1 .327 Totals 38 7 11 7 2 10

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 5 0 1 0 0 2 .290 Turner ss 5 2 2 0 0 0 .268 Harper cf 5 2 3 1 0 0 .252 Rendon 3b 4 0 1 1 1 0 .292 Soto lf 5 2 2 1 0 3 .291 Zimmerman 1b 5 1 2 2 0 1 .260 Wieters c 4 0 1 1 0 0 .240 Difo 2b 3 1 2 0 1 1 .244 Strasburg p 2 0 0 0 0 0 .138 Suero p 1 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Collins p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — b-Stevenson ph 0 0 0 1 0 0 .271 Cordero p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 .500 Totals 39 8 14 7 2 7

Philadelphia 301 101 100—7 11 2 Washington 103 100 012—8 14 1

Two outs when winning run scored.

a-doubled for Neris in the 6th. b-out on sacrifice fly for Holland in the 8th. c-reached on error for Neshek in the 9th.

E_Alfaro (10), Hunter (2), Zimmerman (2). LOB_Philadelphia 6, Washington 8. 2B_Cabrera (29), Bour (11), Santana (21), Harper (25), Rendon (31), Soto (18), Difo (11). 3B_Difo (7). HR_Franco (21), off Strasburg; Bour (20), off Strasburg; Hernandez (11), off Miller; Zimmerman (12), off Dominguez. RBIs_Hernandez (40), Bour 2 (56), Franco 2 (64), Quinn (4), Santana (71), Harper (81), Rendon (62), Soto (45), Zimmerman 2 (39), Wieters (20), Stevenson (11). SB_Harper (11). SF_Stevenson.

Advertisement

Runners left in scoring position_Philadelphia 3 (Bour 2, Quinn); Washington 6 (Rendon, Soto, Zimmerman, Strasburg 3). RISP_Philadelphia 3 for 9; Washington 3 for 11.

Runners moved up_Rendon. GIDP_Hernandez.

DP_Washington 1 (Difo, Turner, Zimmerman).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Eflin 3 1-3 10 5 4 2 2 80 3.93 Neris 1 2-3 0 0 0 0 2 23 5.97 Hunter, H, 22 2 1 0 0 0 2 21 3.72 Neshek, H, 4 1 1 1 1 0 1 17 1.12 Dominguez, L, 1-4, BS, 4-18 2-3 2 2 2 0 0 16 2.66 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg 4 7 5 5 1 5 84 4.23 Suero 2 2 1 1 0 3 35 3.41 Miller 2-3 1 1 1 0 0 16 3.89 Collins 1-3 0 0 0 0 1 6 2.40 Holland 1 0 0 0 0 0 16 6.32 Cordero 2-3 1 0 0 1 0 15 3.18 Grace, W, 1-1 1-3 0 0 0 0 1 5 3.02

Inherited runners-scored_Neris 2-0, Grace 3-0. WP_Eflin.

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Eric Cooper; Second, Ramon De Jesus; Third, Stu Scheurwater.

T_3:45. A_31,855 (41,313).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.