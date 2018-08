Padres 10, Cubs 6

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 5 1 2 0 0 2 .253 Hosmer 1b 5 1 3 2 0 0 .254 Renfroe lf-rf 4 1 2 3 0 0 .238 Villanueva 3b 3 0 2 0 1 0 .229 Stammen p 0 0 0 0 0 0 — d-Ellis ph 0 1 0 0 1 0 .292 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Hedges c 5 1 1 0 0 1 .243 Galvis ss 4 1 1 1 1 1 .237 Reyes rf 3 1 2 1 0 1 .234 Jankowski lf 1 1 1 2 1 0 .256 Pirela 2b 3 1 0 0 0 1 .251 Castillo p 0 0 0 0 0 0 .000 Spangenberg 3b 2 0 1 1 0 0 .233 Lucchesi p 1 1 0 0 1 0 .045 Asuaje 2b 3 0 0 0 0 1 .198 Totals 39 10 15 10 5 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 4 1 2 1 0 1 .302 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 e-Heyward ph 0 0 0 0 1 0 .283 Baez 2b 5 1 2 2 0 2 .300 Bote 3b 3 0 2 0 0 1 .328 c-Rizzo ph-1b 2 0 1 1 0 1 .266 Russell ss 4 0 0 0 0 0 .263 Schwarber lf 4 0 0 0 0 3 .247 Contreras c 4 0 2 0 0 2 .281 Caratini 1b-3b 4 0 0 0 0 2 .259 Lester p 1 0 0 0 0 0 .109 a-La Stella ph 0 1 0 0 0 0 .283 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Zobrist ph-rf 2 2 2 1 0 0 .310 Happ rf-cf 4 1 1 0 0 2 .245 Totals 37 6 12 5 1 14

San Diego 130 100 014—10 15 2 Chicago 001 020 201— 6 12 0

a-advanced on catcher interference for Lester in the 5th. b-singled for Chavez in the 7th. c-singled for Bote in the 7th. d-walked for Stammen in the 9th. e-walked for Rosario in the 9th.

E_Renfroe (6), Hedges (7). LOB_San Diego 8, Chicago 6. 2B_Villanueva (13), Hedges (8), Spangenberg (7), Baez (30), Bote (5). 3B_Hosmer (2). HR_Galvis (6), off Lester; Reyes (7), off Lester; Renfroe (9), off Rosario; Baez (24), off Lucchesi; Zobrist (8), off Yates. RBIs_Hosmer 2 (46), Renfroe 3 (31), Galvis (42), Reyes (9), Jankowski 2 (14), Spangenberg (19), Almora (31), Baez 2 (86), Zobrist (43), Rizzo (74). SB_Jankowski (15). CS_Margot (9), Baez (5). SF_Renfroe.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Renfroe, Villanueva, Hedges, Asuaje 2); Chicago 3 (Russell 2, Rizzo). RISP_San Diego 3 for 10; Chicago 3 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Hosmer. GIDP_Hedges.

DP_Chicago 1 (Bote, Baez, Caratini).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lucchesi 5 2-3 7 3 2 0 9 86 3.70 Castillo, H, 4 2-3 3 2 2 0 0 18 3.00 Stammen, W, 5-1, BS, 4-4 1 2-3 1 0 0 0 3 33 2.45 Yates 1 1 1 1 1 2 24 1.66 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester 5 8 5 5 2 1 97 3.44 Chavez 2 2 0 0 0 3 33 3.18 Edwards Jr., L, 3-2 1 1 1 1 1 1 27 2.80 Rosario 1 4 4 4 2 2 28 3.00

Inherited runners-scored_Castillo 2-0, Stammen 2-1. WP_Lester.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Shane Livensparger; Second, Fieldin Culbreth; Third, CB Bucknor.

T_3:29. A_41,136 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.