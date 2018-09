Padres 2, Mariners 1

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Haniger cf 4 0 1 0 0 0 .281 Cano 1b 4 0 0 0 0 0 .276 Segura ss 4 0 2 0 0 0 .315 Cruz rf 4 1 1 1 0 0 .266 Span lf 4 0 0 0 0 0 .278 Seager 3b 4 0 0 0 0 1 .219 Zunino c 3 0 2 0 0 0 .196 Gordon 2b 3 0 2 0 0 0 .274 Hernandez p 2 0 0 0 0 0 .000 a-Gamel ph 1 0 0 0 0 0 .290 Armstrong p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 1 8 1 0 1

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski cf-rf 4 1 1 1 0 1 .260 Urias 2b 3 0 0 0 1 0 .000 Myers 3b 4 1 2 0 0 0 .269 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 1 .250 Renfroe lf 3 0 1 1 0 2 .253 Hedges c 3 0 0 0 0 2 .234 Galvis ss 3 0 0 0 0 1 .241 Reyes rf 2 0 1 0 1 0 .242 1-Margot pr-cf 0 0 0 0 0 0 .248 Nix p 3 0 0 0 0 2 .000 Yates p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 2 5 2 2 9

Seattle 000 000 001—1 8 0 San Diego 100 100 00x—2 5 0

a-flied out for Hernandez in the 8th.

1-ran for Reyes in the 7th.

LOB_Seattle 5, San Diego 5. 2B_Myers (16). 3B_Segura (3). HR_Cruz (32), off Nix; Jankowski (3), off Hernandez. RBIs_Cruz (80), Jankowski (16), Renfroe (49).

Runners left in scoring position_Seattle 2 (Haniger, Cruz); San Diego 2 (Jankowski, Renfroe). RISP_Seattle 0 for 4; San Diego 1 for 4.

Runners moved up_Hernandez, Hosmer. GIDP_Hernandez 2.

DP_San Diego 2 (Nix, Galvis, Urias), (Nix, Myers, Urias).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 8-12 7 4 2 2 2 9 101 5.49 Armstrong 1 1 0 0 0 0 20 0.00 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Nix, W, 2-2 8 1-3 8 1 1 0 0 79 4.05 Yates, S, 6-7 2-3 0 0 0 0 1 18 2.13

WP_Hernandez 2.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Gerry Davis; Second, Ben May; Third, Greg Gibson.

T_2:13. A_25,168 (42,445).

