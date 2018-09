Padres 3, Rockies 2, 13 innings,

By The Associated Press

Colorado San Diego ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 6 0 0 0 Jnkwski rf-cf 5 0 1 0 LMahieu 2b 6 0 0 0 Urias 2b 4 0 0 0 Arenado 3b 5 0 0 0 Myers 3b 5 0 0 0 Story ss 4 2 0 0 Hosmer 1b 4 0 0 0 Hlliday lf 1 0 1 0 Renfroe lf 5 1 2 0 Parra lf 3 0 0 0 Hedges c 5 1 1 1 C.Gnzal rf 6 0 1 0 Galvis ss 3 0 0 1 Desmond 1b 6 0 0 1 Margot cf 4 0 0 0 Wolters c 4 0 0 0 Stock p 0 0 0 0 Dahl ph 0 0 0 0 Pirela ph 1 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Lauer p 2 0 0 0 McGee p 0 0 0 0 Wngnter p 0 0 0 0 B.Shaw p 0 0 0 0 Strahm p 0 0 0 0 Marquez p 3 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Ottvino p 0 0 0 0 Spngnbr ph 1 0 0 0 McMahon ph 1 0 1 0 Yates p 0 0 0 0 Oh p 0 0 0 0 Jo.Cstl p 0 0 0 0 Innetta ph-c 1 0 0 0 F.Reyes rf 2 1 2 1 Totals 46 2 3 1 Totals 41 3 6 3

Colorado 000 101 000 000 0—2 San Diego 020 000 000 000 1—3

E_Myers 3 (5), Hosmer (4), Arenado (11). DP_Colorado 2. LOB_Colorado 11, San Diego 4. 3B_Hedges (1). HR_F.Reyes (12). SB_Blackmon (9), Urias (1). CS_Renfroe (1). SF_Galvis (6).

IP H R ER BB SO Colorado Marquez 8 2 2 2 1 13 Ottavino 1 0 0 0 1 1 Oh 1 0 0 0 0 2 Oberg 1 2 0 0 0 0 McGee 1 1 0 0 0 0 Shaw L,4-6 2-3 1 1 1 0 0 San Diego Lauer 5 0 1 0 2 2 Wingenter BS,2 1 1 1 1 1 1 Strahm 1 0 0 0 0 1 Stammen 1 0 0 0 0 2 Yates 1 0 0 0 0 0 Castillo 1 1 0 0 1 2 Stock W,1-1 3 1 0 0 1 0

HBP_by Lauer (Story), by Ottavino (Urias).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jim Reynolds; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Wegner.

T_3:36. A_20,056 (42,445).

