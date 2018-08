PGA Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Bellerive CC St. Louis Purse: $11 million Yardage: 7,316; Par: 70 Third Round Brooks Koepka 69-63-66—198 Adam Scott 70-65-65—200 Jon Rahm 68-67-66—201 Rickie Fowler 65-67-69—201 Gary Woodland 64-66-71—201 Tiger Woods 70-66-66—202 Stewart Cink 67-69-66—202 Jason Day 67-68-67—202 Justin Thomas 69-65-68—202 Shane Lowry 69-64-69—202 Charl Schwartzel 70-63-69—202 Julian Suri 69-66-68—203 Francesco Molinari 68-67-68—203 Kevin Kisner 67-64-72—203 Daniel Berger 73-65-66—204 Xander Schauffele 70-67-67—204 Webb Simpson 68-68-68—204 Pat Perez 67-67-70—204 Thomas Pieters 67-66-71—204 Brandon Stone 66-68-70—204 Eddie Pepperell 72-66-67—205 Ian Poulter 67-70-68—205 Matt Wallace 71-66-68—205 Emiliano Grillo 69-67-69—205 Justin Rose 67-69-69—205 Patrick Cantlay 68-67-70—205 Dustin Johnson 67-66-72—205 Chris Kirk 68-70-68—206 Ryan Fox 68-70-68—206 Branden Grace 68-70-68—206 Billy Horschel 68-69-69—206 Chez Reavie 71-68-67—206 Jordan Spieth 71-66-69—206 Jason Kokrak 68-67-71—206 Seungsu Han 74-66-66—206 Andrew Landry 73-65-69—207 Rafa Cabrera Bello 70-68-69—207 Tyrrell Hatton 71-67-69—207 Kevin Na 70-69-68—207 Ryan Moore 69-70-68—207 Zach Johnson 66-70-71—207 Ben Kern 71-69-67—207 Martin Kaymer 71-69-67—207 Dylan Frittelli 73-67-67—207 Mike Lorenzo-Vera 73-65-70—208 Rory McIlroy 70-67-71—208 Tommy Fleetwood 69-70-69—208 Satoshi Kodaira 71-68-69—208 Yuta Ikeda 68-69-71—208 Keegan Bradley 69-68-71—208 Brice Garnett 71-68-69—208 Russell Knox 71-68-69—208 Austin Cook 67-72-69—208 Brandt Snedeker 72-67-69—208 Jimmy Walker 69-70-69—208 Ted Potter, Jr. 74-66-68—208 Sungjae Im 71-67-71—209 J.J. Spaun 69-68-72—209 Andrew Putnam 68-69-72—209 Adrian Otaegui 73-67-69—209 Tony Finau 74-66-69—209 Byeong Hun An 70-70-69—209 Ollie Schniederjans 67-71-72—210 Ross Fisher 68-69-73—210 Russell Henley 74-65-71—210 Hideki Matsuyama 68-69-73—210 Joaquin Niemann 68-71-71—210 Kevin Chappell 69-71-70—210 Nick Watney 75-65-70—210 Jhonattan Vegas 70-70-70—210 Thorbjørn Olesen 70-68-73—211 Marc Leishman 68-71-72—211 Jim Furyk 69-71-71—211 Brian Harman 72-68-71—211 Vijay Singh 71-69-71—211 Charles Howell III 74-66-72—212 Cameron Smith 74-66-73—213 Scott Brown 72-68-74—214 Chris Stroud 69-70-76—215 Brian Gay 67-73-75—215

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.