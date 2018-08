PGA Tour Champions-3M Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $1.75 million Yardage: 7,114; Par: 72 Final Kenny Perry, $262,500 66-60-69—195 -21 Wes Short, Jr., $154,000 67-68-63—198 -18 Glen Day, $115,500 66-65-70—201 -15 Tom Gillis, $115,500 67-67-67—201 -15 Joe Durant, $64,400 71-65-67—203 -13 Bob Estes, $64,400 72-65-66—203 -13 Lee Janzen, $64,400 66-68-69—203 -13 Tim Petrovic, $64,400 70-65-68—203 -13 Kevin Sutherland, $64,400 67-70-66—203 -13 Scott Hoch, $42,000 70-69-65—204 -12 Tom Lehman, $42,000 69-66-69—204 -12 Scott Parel, $42,000 67-69-68—204 -12 Tom Byrum, $33,250 70-67-68—205 -11 Jerry Smith, $33,250 64-70-71—205 -11 Duffy Waldorf, $33,250 69-70-66—205 -11 Woody Austin, $27,169 72-66-68—206 -10 Michael Bradley, $27,169 71-67-68—206 -10 Kent Jones, $27,169 70-67-69—206 -10 Kirk Triplett, $27,169 69-68-69—206 -10 John Daly, $20,545 69-72-66—207 -9 Jay Haas, $20,545 67-68-72—207 -9 Larry Mize, $20,545 67-72-68—207 -9 Gene Sauers, $20,545 72-66-69—207 -9 Joey Sindelar, $20,545 68-72-67—207 -9 Bart Bryant, $17,500 68-69-71—208 -8 Olin Browne, $15,225 71-71-67—209 -7 Peter Lonard, $15,225 66-75-68—209 -7 Tom Pernice Jr., $15,225 68-71-70—209 -7 John Riegger, $15,225 72-66-71—209 -7 Jeff Sluman, $15,225 70-70-69—209 -7 Marco Dawson, $12,075 73-70-67—210 -6 Brian Henninger, $12,075 73-68-69—210 -6 Rocco Mediate, $12,075 68-68-74—210 -6 Corey Pavin, $12,075 70-69-71—210 -6 Mark Walker, $12,075 70-67-73—210 -6 Tommy Tolles, $10,500 68-70-73—211 -5 Dan Forsman, $9,800 70-75-67—212 -4 Rod Spittle, $9,800 74-70-68—212 -4 Scott Dunlap, $8,925 76-65-72—213 -3 Doug Garwood, $8,925 69-72-72—213 -3 Mike Goodes, $8,925 74-68-71—213 -3 Tommy Armour III, $7,525 71-71-72—214 -2 Steve Flesch, $7,525 75-68-71—214 -2 Todd Hamilton, $7,525 70-74-70—214 -2 Ken Tanigawa, $7,525 76-69-69—214 -2 Scott Verplank, $7,525 71-74-69—214 -2 Bill Glasson, $5,600 71-72-72—215 -1 John Inman, $5,600 70-73-72—215 -1 Steve Pate, $5,600 73-69-73—215 -1 Fran Quinn, $5,600 72-72-71—215 -1 Esteban Toledo, $5,600 68-72-75—215 -1 Willie Wood, $5,600 71-70-74—215 -1 Mark Brooks, $3,850 70-75-71—216 E Carlos Franco, $3,850 73-70-73—216 E Robert Gamez, $3,850 73-76-67—216 E Paul Goydos, $3,850 71-75-70—216 E Gary Hallberg, $3,850 70-76-70—216 E David McKenzie, $3,850 77-67-72—216 E Mike Small, $3,850 69-73-74—216 E Billy Mayfair, $3,063 73-73-71—217 +1 Mike Reid, $3,063 68-73-76—217 +1 Ted Schulz, $2,800 73-75-70—218 +2 R.W. Eaks, $2,450 71-79-69—219 +3 David Eger, $2,450 73-71-75—219 +3 David Frost, $2,450 73-71-75—219 +3 Jay Don Blake, $2,100 73-74-73—220 +4 John Harris, $1,715 78-73-72—223 +7 John Huston, $1,715 74-76-73—223 +7 Tom Kite, $1,715 74-70-79—223 +7 Jeff LeMaster, $1,715 74-74-75—223 +7 Neal Lancaster, $1,383 74-70-80—224 +8 Chad Proehl, $1,383 71-73-80—224 +8 Blaine McCallister, $1,225 77-77-72—226 +10 Ron Streck, $1,155 72-82-75—229 +13 Keith Clearwater, $1,085 77-79-74—230 +14 Dave Stockton, Jr., $1,015 78-75-81—234 +18 Charlie Rymer, $945 77-84-75—236 +20

