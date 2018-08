PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 12 Points Money 1. Dustin Johnson 2,717 $7,301,752 2. Justin Thomas 2,634 $7,893,693 3. Brooks Koepka 2,012 $6,412,792 4. Justin Rose 1,991 $5,814,678 5. Bubba Watson 1,879 $5,196,598 6. Jason Day 1,771 $4,731,601 7. Francesco Molinari 1,682 $4,650,042 8. Bryson DeChambeau 1,617 $4,569,009 9. Patrick Reed 1,555 $4,634,518 10. Phil Mickelson 1,546 $4,126,332 11. Tony Finau 1,509 $3,833,338 12. Webb Simpson 1,465 $4,082,317 13. Jon Rahm 1,430 $3,663,668 14. Patrick Cantlay 1,388 $3,447,414 15. Patton Kizzire 1,386 $3,321,281 16. Paul Casey 1,319 $3,296,531 17. Rickie Fowler 1,302 $3,703,337 18. Kyle Stanley 1,198 $3,478,736 19. Kevin Na 1,183 $3,090,516 20. Tiger Woods 1,162 $3,407,462 21. Rory McIlroy 1,154 $3,609,521 22. Marc Leishman 1,148 $3,426,971 23. Tommy Fleetwood 1,130 $3,285,309 24. Pat Perez 1,116 $2,909,721 25. Andrew Landry 1,116 $2,559,109 26. Chesson Hadley 1,113 $2,712,658 27. Aaron Wise 1,086 $2,805,017 28. Xander Schauffele 1,081 $3,224,138 29. Luke List 1,080 $2,662,834 30. Austin Cook 1,060 $2,350,910 31. Brian Harman 1,056 $2,671,440 32. Gary Woodland 1,044 $2,601,065 33. Ian Poulter 1,030 $2,670,822 34. Andrew Putnam 1,026 $2,205,502 35. Chez Reavie 1,020 $2,558,358 36. Brendan Steele 998 $2,272,048 37. Alex Noren 989 $2,595,590 38. Kevin Kisner 971 $2,863,706 39. Beau Hossler 957 $2,337,174 40. Jordan Spieth 945 $2,538,641 41. Ryan Armour 926 $2,231,789 42. Byeong Hun An 913 $2,452,452 43. Billy Horschel 903 $2,187,200 44. Emiliano Grillo 901 $2,189,661 45. Si Woo Kim 893 $2,183,515 46. Charles Howell III 885 $2,085,135 47. Keegan Bradley 872 $2,232,214 48. J.J. Spaun 849 $1,915,636 49. Zach Johnson 839 $1,873,260 50. Henrik Stenson 826 $2,532,647 51. Cameron Smith 821 $2,296,997 52. Scott Piercy 792 $1,817,919 53. Brian Gay 785 $1,881,091 54. Whee Kim 764 $1,881,077 55. Stewart Cink 758 $1,868,038 56. Ted Potter, Jr. 744 $1,878,908 57. Rafa Cabrera Bello 728 $2,022,779 58. Jimmy Walker 719 $1,991,942 59. Ryan Moore 700 $1,760,468 60. Chris Kirk 699 $1,619,962 61. Jason Kokrak 695 $1,568,582 62. Matt Kuchar 679 $1,672,247 63. Joel Dahmen 676 $1,476,838 64. Michael Kim 675 $1,379,736 65. Kevin Streelman 673 $1,491,242 66. Keith Mitchell 646 $1,475,720 67. J.B. Holmes 640 $1,574,442 68. Adam Hadwin 638 $1,524,608 69. Kelly Kraft 627 $1,496,253 70. Adam Scott 623 $1,866,176 71. Louis Oosthuizen 620 $1,597,100 72. Troy Merritt 616 $1,326,989 73. Satoshi Kodaira 600 $1,471,462 74. Kevin Chappell 597 $1,566,769 75. James Hahn 596 $1,344,732 76. Peter Uihlein 593 $1,574,178 77. Brice Garnett 592 $1,189,099 78. Branden Grace 590 $1,500,429 79. Russell Knox 585 $1,395,170 80. Brandt Snedeker 577 $1,295,867 81. Russell Henley 569 $1,496,548 82. Ollie Schniederjans 568 $1,290,470 83. Daniel Berger 565 $1,536,194 84. Abraham Ancer 558 $1,347,930 85. Anirban Lahiri 555 $1,423,475 86. Jason Dufner 553 $1,485,355 87. Tom Hoge 552 $1,270,102 88. Hideki Matsuyama 551 $1,525,477 89. Tyrrell Hatton 550 $1,621,475 90. Jamie Lovemark 545 $1,269,516 91. Brandon Harkins 528 $1,129,125 92. Charl Schwartzel 528 $1,710,179 93. Kevin Tway 521 $1,218,434 94. Rory Sabbatini 517 $1,112,917 95. Charley Hoffman 515 $1,282,197 96. Patrick Rodgers 510 $1,241,640 97. Trey Mullinax 510 $1,135,735 98. Alex Cejka 502 $1,178,291 99. Ryan Palmer 500 $1,137,135 100. Richy Werenski 491 $1,067,393 101. Nick Watney 491 $1,185,663 102. John Huh 480 $974,538 103. Sung Kang 474 $1,212,319 104. Scott Stallings 470 $1,066,223 105. Harold Varner III 467 $1,176,774 106. Tyler Duncan 457 $944,021 107. Danny Lee 450 $1,157,036 108. C.T. Pan 448 $922,297 109. J.T. Poston 448 $940,661 110. Bronson Burgoon 446 $961,726 111. Vaughn Taylor 445 $965,691 112. William McGirt 444 $920,187 113. Grayson Murray 438 $1,056,628 114. Martin Laird 433 $983,695 115. Sam Ryder 433 $969,801 116. Ryan Blaum 428 $967,737 117. Brian Stuard 421 $961,700 118. Scott Brown 417 $1,063,538 119. Sean O’Hair 417 $1,045,015 120. Sam Saunders 411 $946,431 121. Bud Cauley 405 $900,591 122. Jhonattan Vegas 394 $993,444 123. Seamus Power 377 $745,568 124. Martin Piller 371 $847,304 125. Tyrone Van Aswegen 364 $763,584 126. Chad Campbell 361 $801,960 127. Robert Garrigus 353 $702,030 128. Corey Conners 344 $711,781 129. Nick Taylor 340 $725,373 130. Tom Lovelady 332 $700,783 131. Sergio Garcia 331 $832,954 132. Harris English 327 $687,450 133. Lucas Glover 324 $789,382 134. Ben Silverman 323 $793,140 135. Derek Fathauer 316 $708,712 136. Johnson Wagner 315 $622,422 137. Aaron Baddeley 311 $680,528 138. Talor Gooch 308 $654,200 139. Shane Lowry 296 $696,897 140. David Lingmerth 274 $616,758 141. Steve Stricker 274 $582,566 142. Nicholas Lindheim 272 $593,842 143. Graeme McDowell 269 $567,884 144. Ben Crane 267 $620,646 145. Ben Martin 266 $532,936 146. Matt Jones 264 $538,681 147. Retief Goosen 261 $545,364 148. Thomas Pieters 260 $813,227 149. Chris Stroud 255 $565,466 150. Bill Haas 253 $621,899

