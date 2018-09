PGA Tour-Northern Trust Par Scores

By The Associated Press

Thursday At Ridgewood Country Club Paramus, N.J. Purse: $9 million Yardage: 7,385; Par: 71 (35-36) First Round Kevin Tway 32-34—66 -5 Jamie Lovemark 32-34—66 -5 Vaughn Taylor 33-33—66 -5 Sean O’Hair 31-35—66 -5 Hideki Matsuyama 35-32—67 -4 Scott Piercy 33-34—67 -4 Tommy Fleetwood 35-32—67 -4 Andrew Putnam 33-34—67 -4 Dustin Johnson 32-35—67 -4 Brooks Koepka 34-33—67 -4 Paul Casey 32-35—67 -4 Kevin Na 33-34—67 -4 Alex Cejka 33-34—67 -4 Danny Lee 34-33—67 -4 Jhonattan Vegas 34-33—67 -4 Rafa Cabrera Bello 32-35—67 -4 Beau Hossler 35-32—67 -4 Bryson DeChambeau 33-35—68 -3 Ryan Palmer 36-32—68 -3 Bronson Burgoon 33-35—68 -3 Peter Uihlein 32-36—68 -3 Phil Mickelson 35-33—68 -3 Austin Cook 35-33—68 -3 Trey Mullinax 35-33—68 -3 Brian Stuard 35-33—68 -3 Sam Saunders 35-33—68 -3 Adam Scott 34-35—69 -2 Cameron Smith 34-35—69 -2 Jimmy Walker 35-34—69 -2 Emiliano Grillo 36-33—69 -2 Si Woo Kim 34-35—69 -2 Ian Poulter 35-34—69 -2 Justin Thomas 35-34—69 -2 Charley Hoffman 35-34—69 -2 Daniel Berger 34-35—69 -2 Nick Watney 35-34—69 -2 Sam Ryder 32-37—69 -2 Kevin Streelman 34-35—69 -2 Ryan Moore 35-34—69 -2 Kevin Kisner 35-34—69 -2 Billy Horschel 34-35—69 -2 Ryan Armour 35-34—69 -2 Patrick Reed 35-34—69 -2 Tony Finau 33-36—69 -2 Patrick Cantlay 35-34—69 -2 Tyrrell Hatton 33-36—69 -2 Sung Kang 35-34—69 -2 Harold Varner III 35-34—69 -2 C.T. Pan 36-34—70 -1 Keegan Bradley 36-34—70 -1 J.J. Spaun 35-35—70 -1 Aaron Wise 37-33—70 -1 Luke List 36-34—70 -1 Martin Laird 36-34—70 -1 Branden Grace 38-32—70 -1 Chris Kirk 34-36—70 -1 Jordan Spieth 33-37—70 -1 Patton Kizzire 34-36—70 -1 Scott Stallings 38-32—70 -1 Kevin Chappell 36-35—71 E Ollie Schniederjans 35-36—71 E Louis Oosthuizen 36-35—71 E Jason Kokrak 36-35—71 E Brian Gay 34-37—71 E Tiger Woods 36-35—71 E Webb Simpson 35-36—71 E Kyle Stanley 35-36—71 E Russell Henley 34-37—71 E Seamus Power 36-35—71 E Abraham Ancer 35-36—71 E Adam Hadwin 36-35—71 E Ted Potter, Jr. 37-34—71 E Byeong Hun An 37-34—71 E Chez Reavie 35-36—71 E Bubba Watson 35-36—71 E Jason Day 36-35—71 E Anirban Lahiri 34-37—71 E Rory Sabbatini 36-35—71 E John Huh 37-34—71 E Matt Kuchar 35-37—72 +1 Joel Dahmen 36-36—72 +1 Michael Kim 35-37—72 +1 Zach Johnson 36-36—72 +1 Gary Woodland 37-35—72 +1 Francesco Molinari 36-36—72 +1 Jason Dufner 35-37—72 +1 J.B. Holmes 34-38—72 +1 Whee Kim 36-36—72 +1 Alex Noren 35-37—72 +1 Brendan Steele 37-35—72 +1 Brian Harman 34-38—72 +1 Justin Rose 36-36—72 +1 Chesson Hadley 36-36—72 +1 Ryan Blaum 37-35—72 +1 Nick Taylor 37-35—72 +1 Satoshi Kodaira 36-37—73 +2 Marc Leishman 37-36—73 +2 Xander Schauffele 36-37—73 +2 Russell Knox 38-35—73 +2 Kelly Kraft 37-36—73 +2 Pat Perez 38-35—73 +2 Andrew Landry 35-38—73 +2 Brandon Harkins 34-39—73 +2 Charles Howell III 34-40—74 +3 Tom Hoge 36-38—74 +3 Charl Schwartzel 37-37—74 +3 Tyler Duncan 37-37—74 +3 Troy Merritt 38-37—75 +4 Richy Werenski 38-37—75 +4 J.T. Poston 36-39—75 +4 Harris English 37-38—75 +4 James Hahn 38-37—75 +4 Keith Mitchell 38-37—75 +4 Brice Garnett 37-38—75 +4 Jon Rahm 37-38—75 +4 William McGirt 39-37—76 +5 Scott Brown 39-37—76 +5 Stewart Cink 38-40—78 +7

