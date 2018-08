Pirates 2, Cubs 1, 11 innings,

By The Associated Press

Chicago Pittsburgh ab r h bi ab r h bi L Stlla 2b-3b 4 0 1 0 Dckrson lf 5 1 2 0 Zobrist rf 4 0 0 0 Rich.Rd p 0 0 0 0 J.Baez ss-2b 5 0 2 0 S.Marte cf 4 0 1 0 Rizzo 1b 3 0 1 0 G.Plnco rf 5 0 2 1 I.Happ cf 3 0 0 0 Freese 3b 4 0 0 0 Edwrds p 0 0 0 0 E.Diaz c 4 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 J.Bell 1b 4 0 0 0 Cratini ph 1 0 0 0 Hrrison 2b 5 0 1 0 Cishek p 0 0 0 0 Hchvrra ss 3 0 0 0 Russell ss 1 0 1 0 Taillon p 2 0 0 0 Schwrbr lf 4 1 1 1 Ed.Sntn p 0 0 0 0 Cntrras c 4 0 0 0 Moran ph 1 0 1 0 Qintana p 2 0 1 0 Newman pr 0 0 0 0 Heyward cf 2 0 1 0 Kela p 0 0 0 0 Bote 3b 4 0 0 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 A.Frzer ph-lf 1 1 1 1 Almora ph 1 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Totals 38 1 8 1 Totals 38 2 8 2

Chicago 010 000 000 00—1 Pittsburgh 000 001 000 01—2

E_Hechavarria (3), J.Baez (11), Quintana (1). DP_Chicago 1, Pittsburgh 2. LOB_Chicago 11, Pittsburgh 11. 2B_J.Baez (33), Russell (21), Heyward (21), S.Marte (21), G.Polanco 2 (28), Harrison (10). HR_Schwarber (22), A.Frazier (5). SB_J.Baez (20). CS_E.Diaz (1).

IP H R ER BB SO Chicago Quintana 5 4 1 1 2 4 Edwards Jr. 1 1-3 1 0 0 1 0 Wilson 2-3 1 0 0 0 1 Cishek 1 0 0 0 1 1 Strop 2 1 0 0 1 0 Kintzler L,1-3 2-3 1 1 1 0 1 Pittsburgh Taillon 6 5 1 1 3 8 Santana 1 0 0 0 0 0 Kela 1 1 0 0 1 3 Vazquez 1 1 0 0 0 2 Rodriguez W,3-2 2 1 0 0 3 2

Quintana pitched to 3 batters in the 6th

Cishek pitched to 1 batter in the 9th

HBP_by Strop (Frazier), by Strop (Freese). WP_Rodriguez.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Scott Barry; Second, Carlos Torres; Third, Paul Nauert.

T_3:41. A_24,283 (38,362).

