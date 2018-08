Pirates 4, Giants 0

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Dickerson lf 3 0 0 1 0 1 .308 Marte cf 4 0 0 0 0 1 .277 Polanco rf 4 1 1 0 0 1 .245 Freese 3b 4 1 1 0 0 1 .292 Cervelli c 1 0 0 0 1 1 .257 Diaz c 2 0 2 0 0 0 .293 Bell 1b 4 1 1 3 0 1 .268 Harrison 2b 3 1 0 0 1 2 .254 Mercer ss 3 0 1 0 0 0 .261 Williams p 2 0 0 0 0 0 .065 Kela p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 4 6 4 2 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. McCutchen rf 3 0 0 0 1 2 .258 Posey c 4 0 2 0 0 0 .298 Longoria 3b 4 0 2 0 0 0 .259 Crawford ss 4 0 0 0 0 0 .276 Slater 1b 3 0 1 0 0 0 .308 Hanson lf-2b 3 0 1 0 0 0 .282 Panik 2b 2 0 0 0 0 0 .236 Kelly p 1 0 0 0 0 0 .000 Duggar cf 3 0 0 0 0 0 .250 Blach p 1 0 0 0 0 0 .036 Hernandez lf 2 0 0 0 0 0 .258 Totals 30 0 6 0 1 2

Pittsburgh 001 300 000—4 6 0 San Francisco 000 000 000—0 6 0

LOB_Pittsburgh 3, San Francisco 4. HR_Bell (8), off Blach. RBIs_Dickerson (46), Bell 3 (54). CS_Hanson (2). SF_Dickerson. S_Williams.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Marte, Harrison); San Francisco 1 (Longoria). RISP_Pittsburgh 1 for 4; San Francisco 0 for 1.

Runners moved up_Bell. GIDP_Bell, Crawford 2.

Advertisement

DP_Pittsburgh 2 (Harrison, Mercer, Bell), (Harrison, Mercer, Bell); San Francisco 1 (Crawford, Panik, Slater).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams, W, 10-8 7 5 0 0 1 2 104 3.66 Kela 1 0 0 0 0 0 9 3.10 Vazquez 1 1 0 0 0 0 11 2.94 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Blach, L, 6-7 4 4 4 4 2 5 67 4.47 Kelly 5 2 0 0 0 3 58 0.00

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, CB Bucknor; Second, Chris Conroy; Third, Brian O’Nora.

T_2:18. A_41,209 (41,915).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.