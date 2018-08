Real Salt Lake-Dynamo, Sums

By The Associated Press

Real Salt Lake 0 2—2 Houston 1 0—1

First half_1, Houston, Besler, 1, (own goal), 36th minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Rusnak, 5 (Savarino), 93rd. 3, Real Salt Lake, Rusnak, 6 (penalty kick), 100th.

Goalies_Real Salt Lake, Andrew Putna; Houston, Joe Willis.

Yellow Cards_Ruiz, Real Salt Lake, 33rd; Herrera, Real Salt Lake, 58th; Kreilach, Real Salt Lake, 82nd; Sunny, Real Salt Lake, 87th; Savarino, Real Salt Lake, 90th.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Corey Parker, Felisha Mariscal. 4th Official_Robert Sibiga.

A_15,072 (22,039)

___

Lineups

Real Salt Lake_Andrew Putna; Nick Besler, Justen Glad, Aaron Herrera; Sunny, Damir Kreilach, Pablo Ruiz (Albert Rusnak, 39th), Jefferson Savarino, Luis Silva (Corey Baird, 68th); Brooks Lennon, Joao Plata (Sebastian Saucedo, 79th).

Houston_Joe Willis; DaMarcus Beasley, Alejandro Fuenmayor, Philippe Senderos; Darwin Ceren, Boniek Garcia, Tomas Martinez (Arturo Alvarez, 89th), Memo Rodriguez, Andrew Wenger (Adolfo Machado, 86th); Mauro Manotas, Romell Quioto (Ronaldo Pena, 72nd).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.