Red Sox 10, Blue Jays 7

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 2 1 0 1 1 .341 Benintendi lf 3 2 1 0 2 0 .302 Moreland 1b 4 2 1 4 1 1 .264 Martinez dh 5 1 3 4 0 0 .328 Bogaerts ss 4 1 1 0 1 0 .273 Bradley Jr. cf 5 1 1 2 0 1 .211 Nunez 3b 5 0 0 0 0 2 .260 Holt 2b 4 0 0 0 0 2 .253 Leon c 4 1 1 0 0 1 .219 Totals 38 10 9 10 5 8

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Grichuk rf 5 1 1 0 1 1 .230 Travis 2b 6 2 2 2 0 1 .250 Smoak 1b 4 1 2 1 1 1 .255 Hernandez lf 3 0 1 1 1 1 .246 Morales dh 5 0 1 0 0 2 .249 Solarte 3b 3 2 2 0 2 0 .236 Diaz ss 4 0 1 0 1 0 .261 Pillar cf 5 1 1 2 0 1 .248 Maile c 5 0 2 1 0 0 .237 Totals 40 7 13 7 6 7

Boston 000 100 040 5—10 9 2 Toronto 002 000 111 2— 7 13 1

E_Benintendi (4), Kelly (2), Travis (6). LOB_Boston 3, Toronto 10. 2B_Martinez (29), Leon (10), Maile 2 (10). 3B_Betts (4). HR_Martinez (34), off Tepera; Moreland (14), off Giles; Bradley Jr. (9), off Giles; Travis (8), off Pomeranz; Smoak (18), off Kimbrel; Pillar (9), off Thornburg. RBIs_Moreland 4 (55), Martinez 4 (97), Bradley Jr. 2 (43), Travis 2 (33), Smoak (57), Hernandez (42), Pillar 2 (40), Maile (26). SB_Bogaerts (3). SF_Hernandez.

Runners left in scoring position_Boston 1 (Nunez); Toronto 5 (Grichuk 3, Hernandez, Morales). RISP_Boston 5 for 10; Toronto 1 for 10.

Runners moved up_Bradley Jr.. GIDP_Bogaerts, Bradley Jr., Diaz, Pillar.

DP_Boston 2 (Bogaerts, Holt, Moreland), (Bogaerts, Holt, Moreland); Toronto 2 (Travis, Diaz, Smoak), (Diaz, Travis, Smoak).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pomeranz 4 2-3 4 2 2 5 1 84 6.31 Hembree 1-3 0 0 0 0 0 3 3.52 Workman 1 2 0 0 1 0 16 2.91 Kelly 1 1 1 0 0 2 16 4.27 Barnes, H, 23 1 2 1 1 0 1 19 2.39 Kimbrel, W, 3-1 1 1 1 1 0 3 22 2.49 Thornburg 1 3 2 2 0 0 17 5.91 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman 7 2 1 0 3 4 92 5.20 Tepera 1 3 4 4 1 1 20 4.15 Clippard 1 0 0 0 0 2 13 3.93 Giles, L, 0-3 2-3 4 5 5 1 1 23 6.21 Santos 1-3 0 0 0 0 0 2 6.60

Inherited runners-scored_Hembree 2-0.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Ramon De Jesus; Second, Gabe Morales; Third, Jerry Meals.

T_3:27. A_31,855 (53,506).

