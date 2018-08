Reds 3, Diamondbacks 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 4 0 0 0 0 0 .303 Goldschmidt 1b 4 0 2 0 0 1 .278 Pollock cf 4 0 1 0 0 1 .283 Escobar 3b 3 0 0 0 0 2 .278 Souza Jr. rf 3 0 1 0 0 1 .254 Marte 2b 3 0 0 0 0 1 .255 Ahmed ss 3 0 1 0 0 0 .244 Avila c 3 0 0 0 0 2 .175 Buchholz p 2 0 0 0 0 2 .050 Diekman p 0 0 0 0 0 0 — a-Descalso ph 1 0 0 0 0 0 .256 Totals 30 0 5 0 0 10

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Peraza ss 4 1 2 0 0 0 .283 Votto 1b 3 0 1 0 1 0 .289 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Suarez 3b 3 0 1 1 0 0 .303 Gennett 2b 4 0 1 0 0 2 .313 Ervin lf 3 0 0 0 1 3 .295 Williams rf 4 0 1 0 0 0 .295 Barnhart c 4 1 1 0 0 1 .243 DeSclafani p 3 1 1 0 0 1 .214 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Dixon 1b 0 0 0 0 0 0 .169 Hamilton cf 3 0 1 1 0 0 .228 Totals 31 3 9 2 2 7

Arizona 000 000 000—0 5 1 Cincinnati 000 001 20x—3 9 0

a-flied out for Diekman in the 9th.

E_Buchholz (1). LOB_Arizona 3, Cincinnati 7. 2B_Goldschmidt (23), Barnhart (15). RBIs_Suarez (88), Hamilton (23). SF_Suarez.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Pollock); Cincinnati 3 (Suarez, Williams 2). RISP_Arizona 1 for 3; Cincinnati 2 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Marte, Peraza. GIDP_Pollock, Avila, Williams.

DP_Arizona 1 (Marte, Ahmed, Goldschmidt); Cincinnati 2 (Suarez, Gennett, Votto), (Gennett, Peraza, Votto).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Buchholz, L, 5-2 7 8 3 2 2 4 93 2.67 Diekman 1 1 0 0 0 3 16 3.86 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, W, 6-3 7 3 0 0 0 9 94 4.46 Hughes, H, 13 1 1 0 0 0 0 8 1.37 Iglesias, S, 22-25 1 1 0 0 0 1 16 2.52

DeSclafani pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Hughes 1-0.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Jerry Layne; Second, Greg Gibson; Third, Vic Carapazza.

T_2:30. A_19,089 (42,319).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.