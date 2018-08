Revolution-Orlando City, Sums

By The Associated Press

New England 2 1—3 Orlando 1 2—3

First half_1, New England, Agudelo, 2 (Bye), 8th minute. 2, New England, Penilla, 9 (Caicedo), 18th. 3, Orlando, Dwyer, 10 (Rocha), 45th.

Second half_4, Orlando, Tarek, 1 (Yotun), 71st. 5, New England, Bunbury, 11 (Agudelo), 76th. 6, Orlando, Sutter, 1 (Yotun), 93rd.

Goalies_New England, Matt Turner; Orlando, Earl Edwards Jr.

Yellow Cards_Giro, Orlando, 6th; Bye, New England, 38th; Kljestan, Orlando, 39th; Dwyer, Orlando, 94th.

Red Cards_Yotun, Orlando, 98th.

Referee_Chico Grajeda. Assistant Referees_Logan Brown, Andrew Bigelow. 4th Official_Rosendo Mendoza.

A_23,879 (25,500)

Lineups

New England_Matt Turner; Jalil Anibaba, Brandon Bye, Antonio Delamea Mlinar, Andrew Farrell; Zahibo, Luis Alberto Caicedo, Scott Caldwell (Teal Bunbury, 74th), Diego Fagundez (Cristhian Machado, 87th); Juan Agudelo, Cristian Penilla.

Orlando_Earl Edwards Jr; Victor Giro (Stefano, 60th), Scott Sutter, Amro Tarek; Mohammed El Monir, Cristian Higuita (Chris Mueller, 70th), Sacha Kljestan (Josue Colman, 44th), Shane O’Neill, Tony Rocha, Yoshimar Yotun; Dom Dwyer.

